Seit Mitte November gilt in der Fürnbergstraße eine Einbahnregelung. Künftig kann in diesem Bereich nur mehr hinauf zum Wachaubad gefahren werden, wer zur Abt-Karl-Straße möchte, muss die Himmelreichstraße nutzen. Neben der Tatsache, dass weiterhin zahlreiche Autofahrer gegen die Einbahn unterwegs sind, gibt es jetzt auch Diskussionen um einen anderen Punkt.

Mit im Gespräch im Zuge der Umgestaltung war im Ausschuss nämlich auch die Möglichkeit, dass gegen die Einbahn geradelt werden darf. Dabei dürfte die ÖVP aber jetzt, zur Verärgerung der Grünen, auf die Bremse steigen. „Ich bin dafür, dass die Fürnbergstraße für Radfahrer in beide Richtungen geöffnet wird“, betont Grünen-Stadträtin Bettina Schneck. VP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann betont, in diesem Fall aus Sicherheitsgründen „Bauchweh zu haben“. „Es ist dort theoretisch möglich. Hier fahren aber Busse bergauf. Ich sehe ein erhöhtes Risiko für Radler, die gegen die Einbahn dann bergab fahren“, meint Kaufmann. Geprüft wird die Möglichkeit derzeit von einem Gutachter, die Letztentscheidung liegt dann allerdings bei VP-Stadtchef Patrick Strobl.

Indes macht sich Kaufmann aber bereits auf die Suche nach Alternativen. So wird geprüft, die Wilhelm-Reich-Straße sowie die Himmelreichstraße für Radfahrer in beide Fahrtrichtungen zu öffnen. „Das wäre ein Ersatz für die Anbindung der Wohngebiete und die Radler müssten hier gegen die Einbahn bergauf radeln“, betont Kaufmann.

FPÖ für Verlegung in Himmelreichstraße

Unterstützung erhält Kaufmann dabei von FP-Gemeinderat Rudolf Kuntner, im Brotberuf Fahrschullehrer: „Ich fahre die Strecke mehrmals am Tag und habe in der Fürnbergstraße bereits oftmals brenzlige Situationen erlebt. Das ist wirklich sehr gefährlich.“ Er ist für eine Verlegung in die Himmelreichstraße und der dortigen Errichtung von Mehrzweckstreifen auf der Fahrbahn.