Wende in Mank: ÖVP stimmt für Beibehaltung des Dollfuß-Platzes

Knalleffekt in Mank: Der Gemeinderat beschloss bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass der Dr. Dollfuß Platz in Mank vorerst bestehen bleibt. SPÖ und Grünen stimmten dagegen. ÖVP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger hatte im Vorfeld - nach Anraten des Hauses der Geschichte in Wien und St. Pölten - eigentlich für eine Umbenennung plädiert und auch bereits Namen für den Platz gesucht.

Die Diskussion um die Umbenennung, die in Mank seit Jahren für viel Diskussionsstoff sorgt, kam vor wenigen Monaten wieder in Gange, als Ex-Stadtrat Anton Hikade (SPÖ) in einer "politischen Aktion" beide Straßenbenennungsschilder des Dollfuß-Platzes abmontierte und an die beiden Museen schickte (die NÖN berichtete damals exklusive). Einstimmig aufgehoben wurden die Ehrenbürgerschaften für Engelbert Dollfuß, Ernst Rüdiger Starhemberg und Kurt Schuschnigg.

Für Erstaunen im Gemeinderat sorgten die Namensvorschläge aus der Bevölkerung. Der Bürgermeister hatte dazu vor wenigen Wochen aufgerufen. Bei 138 Rückmeldungen aus der Bevölkerung liegt mit 35 Nennungen der aktuelle Name "Dr. Dollfuß Platz" mit großem Abstand zum zweiten Platz "Leopold Eigenthaler Platz" vorne. Am dritten Platz folgt die Künstlerin Fanny Harflinger. Immerhin drei Personen wollten den Platz nach Ex-Stadtrat Anton Hikade benennen.

Für die Manker SPÖ-Vorsitzende Petra Irschik ist das Ergebnis ernüchternd: "Für Mank ist es peinlich, so einen Schandfleck weiter in der Stadtgemeinde zu beherbergen." Sie fürchtet, man würde Mank als "die Stadt mit dem einzigen Dollfuß Platz" sehen, welches dem Image nach Außen schaden könnte. "Der Austrofaschismus ist nach wie vor ein großes Problem, das scheinbar bei der ÖVP noch nicht angekommen ist. Es ist wichtig, dass diese Zeit endlich aufgearbeitet wird", betont sie.

Im Ergebnis sieht sie aber auch eine Trotzreaktion seitens der Bevölkerung, denn nicht alle waren mit Hikades "Entfernungsaktion" einverstanden. Unmut über die geplante Umbenennung herrschte aber auch innerhalb der Manker ÖVP, wie die NÖN von Funktionären erfuhr. So hatte Bürgermeister Martin Leonhardsberger seine liebe Not, seine eigenen Funktionäre von der Notwendigkeit der Umbenennung zu überzeugen. Er selbst sprach vor wenigen Wochen noch vom Plan, den Platz umzubenennen. Im Vorfeld sollen dabei auch parteiinterne Vermittler von außerhalb der Stadtgrenze nach Mank gepilgert sein, eben um manche Funktionäre von ihrer Meinung umzustimmen - letztlich vergebens, wie das Ergebnis zeigt. Am Ende auch eine Niederlage für den Stadtchef.

Als Grund, dass der Platz aktuell nicht umbenannt werden soll, führt die ÖVP eine Zusammenarbeit mit dem zeithistorischen Zentrum Melk, Verein "MERKwürdig", welches in den kommenden zwölf Monaten verstärkt die Bevölkerung zu dem Thema aufklären möchte und auch bereits in der Aufarbeitung des Dollfuß-Museums im Texingtal beteiligt ist.

Der Austausch zu demokratiepolitischen Fragen, sowohl historischen wie gegenwertigen, seien die wichtigste Voraussetzung für einen konstruktiven Prozess, heißt es von den Initiatoren. Deshalb soll vermehrt in Schulen, bei der Landjugend und in gemischten Gruppen aus Gemeinderäten und Menschen aus Vereinen aus Mank, Kirnberg und Texingtal, in Workshops informiert werden.

"Durch öffentliche Diskussionsveranstaltungen und Podiumsgespräche wollen wir zudem die Bevölkerung in diesen Prozess einbinden", informiert ÖVP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger. Den Antrag, den zwölfmonatigen Prozess zu starten und vorerst in der Bevölkerung aufzuklären und gegebenenfalls von Historikern einen neuen Namen vorschlagen zu lassen, nimmt der gesamte Gemeinderat einstimmig an. Skeptisch darüber zeigt sich allerdings Irschik: "Schon seit zehn oder fünfzehn Jahren wird über Aufklärung zu Engelbert Dollfuß diskutiert. Bis heute ist nichts geschehen und ich wette, in einem Jahr passiert weiterhin nichts.".

Für Diskussionen sorgte die weitere Vorgehensweise mit den Straßenbezeichnungsschildern, die von ehemaligem Gemeinderat Anton Hikade (SPÖ) bei einer Protestaktion abmontiert und an das Haus der Geschichte verschickt wurden. Der Bürgermeister betont, man wolle herausfinden, ob diese Aktion eine "Trotzreaktion" ist oder die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung wiedergibt. "Man kann nicht einfach die Tafeln weggeben und hoffen, dass der Platz kurzerhand umbenannt wird", kritisiert Leonhardsberger. Stadtrat Otmar Garschall (ÖVP) kommentiert Hikades Aktion: "Mir kommt vor, als hätte der politische Aktionismus seit der Pandemie neue Dimensionen erreicht. Ich bin Anton Hikade dankbar, dass er den Prozess in ganggesetzt hat, finde seinen Aktionismus allerdings übertrieben. Wir haben bereits vor einigen Jahren die Entwicklungsarbeit an MERKwürdig übergeben, diese haben allerdings zu spät geliefert."

Für den zwölfmonatigen Prozess, die Bevölkerung aufzuklären, möchte man die Straßenbezeichnungsschilder wieder montieren und mit Informationstafeln ergänzen, um auf den Aufarbeitungsprozess hinzuweisen. Kritik kommt dabei von Gemeinderat Timm Uthe (Grüne): "Für mich ist eine Wiederanbringung der Tafeln ein Schritt zurück, wir senden dadurch ein falsches Signal an die Bevölkerung. Wir sollten nur die Informationstafeln zu unserem Projekt mit dem zeithistorischen Zentrum anbringen und die Straßenbezeichnungen weglassen." Dem Vorschlag stimmt auch Gemeinderat Herbert Zierlich (SPÖ) zu. Großen Einwand gibt es von Gemeinderat Matthias Pölzer (ÖVP): "Der Dr. Dollfuß Platz heißt nun mal Dr. Dollfuß Platz und wird die nächsten zwölf Monate auch so bleiben", wirft er wütend ein. Für ihn stellen die Umbenennung der Straßen einen zu großen Aufwand dar.

Für Anton Hikade ist die Vorgehensweise im Gemeinderat eine vertane Chance zum 35-Jahr-Jubiläum der Stadtgemeinde. "Der ÖVP-Verhaltenskodex ist auch in Niederösterreich zum Heiligenschein der Scheinheiligen geworden. Anstatt den beiden Museen, dem Haus der Geschichte in Wien und St. Pölten, die von mir als Protestaktion abmontierten Straßenbezeichnungstafeln zu schenken, werden diese von der ÖVP-Mank, nach 57 Jahren, wieder montiert. Das ist ein ÖVP-Politskandal erster Güte und eine Verhöhnung der zahlreichen Opfer des Austrofaschismus in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die Hoffnung stirbt aber bekanntlich zuletzt und die VP-Mank hat bis Anfang Dezember noch Zeit, rechtzeitig im Jubiläumsjahr, den schweren Fehler ihrer absoluten Mehrheit im Gemeinderat zu korrigieren", ärgert sich Hikade gegenüber der NÖN.

