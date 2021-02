Die Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf wäre gern eine Zuzugsgemeinde. Dafür braucht es aber neue Baugründe – und ÖVP-Bürgermeister Gerhard Bürg hat dafür konkret das stillgelegte Areal der Quarzwerke auf dem Gemeindegebiet im Ortsteil Matzleinsdorf ins Auge gefasst.

„Die Schaffung von neuen Baugründen ist unser wesentliches Ziel. Aktuell sind wir in Verhandlung mit den Quarzwerken“, verweist der Ortschef auf den Flächenwidmungsplan. Dieser sehe bereits vor, dass die rund drei Hektar große, bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche, bereits seit 2015 für Bauland gewidmet sei.

„Sehr viel“ Nachfrage an Baugründen

„Wir drängen darauf, dass sie das Areal verkaufen. Wir wollen 20 bis 25 Bauparzellen schaffen“, sagt Bürg gegenüber der NÖN. Es gebe schließlich „sehr viel“ Nachfrage an Baugründen in der Gemeinde – und Zelking-Matzleinsdorf liege günstig, direkt an der Autobahn.

Zudem beruft sich Bürg auf den sogenannten Baulandsicherungsvertrag, welchen die Gemeinde und die Quarzwerke abgeschlossen haben sollen. „Das ist ein Schriftwerk vom Land Niederösterreich“, meint der Bürgermeister. Während die Gemeinde froher Hoffnung ist, sieht man vonseiten der Quarzwerke den Sachverhalt indes gänzlich anders.

„Auf dieser Teilfläche haben die Quarzwerke früher Quarzsand abgebaut und aufbereitet. Um vor einem möglichen Verkauf oder einer Parzellierung die Eignung dieser Fläche als Bauland zu prüfen, haben wir im Jahr 2017 Sachverständige damit beauftragt, Baugrunduntersuchungen durchzuführen und den Wert dieser Grundstücke zu ermitteln“, gibt Quarzwerke-Geschäftsführer Thomas Heidenreich Einblick.

Und dabei soll sich herausgestellt haben, dass unter der rund 30 cm starken Humusschicht eine lockere, also nicht verdichtbare Bodenschicht bis zu einer Tiefe von etwa sechs Metern vorhanden sei, die keine ausreichende Tragfähigkeit für eine übliche Bebauung aufweise.

„Um ein Einfamilienhaus standsicher zu errichten, müssten daher zusätzliche Baumaßnahmen, wie etwa der Einbau einer verstärkten Bodenplatte, gesetzt werden“, lägen laut Heidenreich die Mehrkosten dafür im fünfstelligen Euro-Bereich – sprich, einer deutlichen Verteuerung für etwaige Bauten. „Allerdings wären auch dann nicht alle Risiken einer Bebauung behoben, weil zum Beispiel der Verlauf alter Drainagen auf dem Gelände nicht bekannt ist“, argumentiert Heidenreich.

Heidenreich: „Wird Anspruch nicht gerecht“

„Ein Verkauf von Grundstücksflächen mit nicht ausreichend tragfähigem Untergrund, bei denen dann der sprichwörtliche Häuslbauer unangenehme und teure Überraschungen erlebt, wird unserem Anspruch nicht gerecht. Aus diesem Grund haben wir abgelehnt, die Fläche an die Gemeinde zu veräußern“, betont er, an der landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche festzuhalten.

Eine NÖN-Anfrage an die zuständige Abteilung des Landes blieb bis 8. Februar vorerst unbeantwortet.