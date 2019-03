Einen wahren „Dorfkrimi“ hat Röhrapoint schon hinter sich. Vor drei Jahren sorgte eine Erbschleicherin dafür, dass die ORF-Fernsehteams in die Katastralgemeinde von Pöchlarn ausrückten. Sie wollte den Bauern Leopold Mayer um sein Hab und Gut bringen. Jetzt gerät derselbe Hof erneut in den Fokus der Medien: Mayers Neffe, Leopold Glanner, hat Pläne mit dem Bauernhof seines mittlerweile verstorbenen Onkels. Doch diese umzusetzen, gestaltet sich schwierig.

Laut Glanner liegt das an seiner Nachbarschaft. „Mein Onkel besitzt viele Gründe, die die umliegenden Landwirte gepachtet haben. Als er starb, dachten viele, die Felder werden veräußert“, erläutert er. Dazu kam es aber nicht.

Glanner wirft Nachbarn Erpressungsversuch vor

Die Gründe wurden auf fünf Erben aufgeteilt, Glanner ist einer davon. Er möchte den Hof auf Vordermann bringen. Glanner hat also genügend Flächen zu bewirtschaften – allerdings kann er diese nicht finden. Während auf diversen Plänen die Grenzen zwischen den Feldern klar eingezeichnet sind, ist in der Natur nichts mehr zu sehen. Glanners Vermutung: die Nachbarschaft. „Weil wir Erben untereinander nicht gestritten haben, wollen sie mir meine Grundstücke abluchsen. Grenzsteine und Pflöcke wurden einfach entfernt“, schüttelt er den Kopf.

Laut Glanner berufen sich die Nachbarn auf die sogenannte Ersitzung: Da sie schon so lange die Flächen in dieser Form bewirtschaften, haben sie das Recht auf Besitz. „Das bezeugen sie sich natürlich gegenseitig. Hier geht es zu wie bei der Mafia!“, ist Glanner überzeugt. Er wirft den Landwirten Erpressung vor: Eine eigens beauftragte Vermessung würde ihm so teuer kommen, dass er sich die Sanierung des Hofes nicht mehr leisten kann.

Schweiger

Wie das die Nachbarn sehen? Schwer zu sagen. Auf NÖN-Anfrage wollte sich keiner von ihnen dazu äußern. Glanner plädiert jedenfalls auf eine Generalvermessung der Gründe, zudem auch die Dorfkläranlage auf nicht vermessenem Grund errichtet wurde. Den Anstoß für die Generalvermessung hat die Gemeinde bereits gegeben. „Prinzipiell wollen wir bei der Klärung unterstützen, uns aber nicht einmischen“, betont VP-Stadtchef Franz Heisler.

Dass die Grundgrenzen Sache zwischen Glanner und den Pächtern sind, möchte auch Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner gegenüber der NÖN festhalten. „Wenn sich die Parteien nicht einigen, ist das ein Thema fürs Zivilgericht“, erklärt er. Punkto Kläranlage meint Haselsteiner, dass sich die Baubewilligung der Behörde auf die eingereichten Unterlagen beziehe. „Laut Plan war dafür kein Grundstück von Herrn Glanner vorgesehen. Auch dieser Aspekt wäre im Ernstfall vor Gericht zu klären.“