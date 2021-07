Svenja Reithner kehrt zu ihren Wurzeln zurück. Die Mentaltrainerin ist in Pögg stall aufgewachsen, danach verschlug es sie aufgrund ihrer Ausbildung nach Wien, später nach Deutschland. „Zuerst lebte ich eine Zeit lang in einer Kleinstadt in Bayern, danach direkt in Augsburg, dann in Brandenburg“, berichtet sie.

Reithner hat sich in Deutschland selbstständig gemacht und unterschiedlichste Weiterbildungen absolviert – mit dabei war stets Hranner, ihr dunkelbrauner Isländer. „Der ist mit mir ausgewandert“, schmunzelt sie. Bereits in Deutschland hatte sie den Wunsch, ihr Pferd auf einem eigenen Grundstück zu halten. Den hat sie immer noch – und mittlerweile besitzt Reithner sogar drei Pferde.

„Region bietet alles, was ich mir wünsche“

„Blue und Benjie sind irische Ponys, die ich von einer Tierschutzorganisation habe, die ausgesetzte Pferde vermittelt“, berichtet sie. Nun lebt Reithner wieder in Pöggstall, ihre drei Pferde sind in einem Stall in der Nähe untergebracht. Hrannar, Blue und Benjie sollen aber „Mitbewohner“ werden: Reithner ist auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie im Waldviertel: „Diese Region bietet einfach alles, was ich mir wünsche.“

Gesucht wird ein Haus mit einer Wohnfläche zwischen 50 und 70 m2 (maximal 120 m2) und einer Fläche bis zu zwei Hektar. Auch ein Baugrund komme in Frage. „Die Pferde sollen natürlich leben können. Und insofern sich das realisieren lässt, will ich sie ins Training einbinden. In Deutschland waren sie schon im Dienst.“