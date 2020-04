Mehr als 2.400 Kreuzfahrtschiffe legten in der Tourismussaison 2019 alleine am Donauhafen in Melk an. Wo sich normalerweise Mitte April hunderte Touristen auf den Weg in Richtung Stift Melk und der historischen Altstadt machen, herrscht aktuell aber gähnende Leere.

Der Schifffahrtstourismus ist seit dem Ausbruch der Pandemie zum Erliegen gekommen – mit enormen wirtschaftlichen Folgen für Gemeinden und Betriebe entlang der Donau im gesamten Mostviertel.

In Melk rechnet VP-Bürgermeister Patrick Strobl mit massiven Einbußen im siebenstelligen Euro-Bereich. Durch die fehlenden Schifffahrtsgäste, alleine im Donauraum zählten die Gemeinden zuletzt rund 380.000 Schifffahrtsgäste, fehlen Einnahmen aus Busbewirtschaftung, der Entsorgungsanlage für Donauschiffe sowie Nächtigungstaxen. „Von der regionalen Wertschöpfung will ich da noch gar nicht reden“, meint Strobl. Einbußen gibt es für die Stadt auch durch die fehlenden Touristen im Stift Melk. Rund 550.000 Touristen spielten im vergangenen Jahr rund 370.000 Euro an Kartenabgabe in die Gemeindekasse.

In Ybbs wäre Mitte April die Schifffahrtssaison mit einer Schiffstaufe losgegangen. Insgesamt erwartete die Gemeinde rund 190 Kreuzfahrtschiffe. „Wir wissen derzeit noch nicht wie es weitergeht, gehen aber davon aus, dass sich die Anzahl deutlich reduzieren wird“, meint SP-Stadtchef Alois Schroll.

Teile der Reedereien bis Ende Juni storniert

Bei der Donau Schiffsstationen GmbH, die entlang der Donau sämtliche Anlegestellen betreut, spricht Geschäftsführerin Birgit Brandner-Wallner vom „schwersten Jahr in der Firmengeschichte“: „Man sieht jetzt sehr klar, wie wichtig dieser Wirtschaftszweig für die lokale Wirtschaft in der Donaudestination ist.“ Aktuell dürfen auf der Donau nur Güterschiffe fahren, die Fahrgastschifffahrt ist zumindest bis Ende April eingestellt. Ein Teil der Reedereien hat aber laut Brandner-Wallner bereits bis Ende Juni storniert. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf unser Unternehmen sind dadurch enorm. Wir hoffen, dass im zweiten Halbjahr ein sanftes Anlaufen der Kreuzfahrtsschifffahrt möglich ist“, erklärt Brandner-Wallner.

Bei der deutschen Reederei nicko cruises, einem der größten Reiseanbieter von Donaukreuzfahrten, hofft Sandra Huck auf einen Saisonstart mit Anfang Juni, vorausgesetzt, die politischen Beschlüsse und behördlichen Anweisungen lassen dies zu. Huck verspricht aber bereits jetzt strenge Sicherheitsmaßnahmen. So müssen die Gäste im Vorfeld einen Screening-Fragebogen ausfüllen, wo etwa ein möglicher Kontakt mit einem Covid-19-Fall angegeben werden muss. Durch die kleinen Schiffe mit maximal 200 Gästen sieht Huck einen Vorteil für einen möglichen Saisonstart im Juni.

Bei der Brandner Schifffahrt ankern die Linien- und Ausflugsschiffe aktuell im Heimathafen Wallsee und warten auf ihren Start in die neue Saison. Wann das sein wird, ist aber auch für Geschäftsführerin Barbara Brandner derzeit noch nicht abschätzbar. Sie rechnet aber damit, dass in dieser Saison zumindest die internationalen Gäste ausbleiben werden. Für einen saisonalen Betrieb eine Katastrophe. „Wir müssen in der Sommersaison auch den Winter mitverdienen. Viele KMUs haben bereits hohe Verluste, die vom Staat jetzt aufgefangen werden müssen“, sagt Wallner. Sie hofft darauf, dass die Bundesregierung für das Hochfahren des Schifffahrtsbetriebes Kriterien mit Augenmaß und Hausverstand setzt. „Die Schutzmaßnahmen müssen für die Betriebe wirtschaftlich lebbar sein. Wir werden aber alle Maßnahmen treffen, die für unsere Gäste eine entspannte Schifffahrt gewährleisten“, meint Wallner.