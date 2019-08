IDDie letzte Veranstaltung zur Rettung der Donauuferbahn ist noch nicht lange her – nur knapp ein Monat. Doch es hat sich viel getan, wie Listenobfrau Christa Kranzl und HTL-Projektant Wolfgang Hnat bekannt gaben.

Zu Beginn der Veranstaltung appellierte Marbachs SP-Bürgermeister Anton Gruber an die Menge: „Ich frage mich, wo der Sinn ist? Vorne sanieren, hinten sanieren und mittendrin werden 19 Kilometer rausgerissen?“

Wolfgang Hnat, der die Diplomarbeit gemeinsam mit seiner Kollegin Elisa Georgieva ins Leben gerufen hat, bedauert besonders, dass Einwohner aus Marbach oder Persenbeug keinerlei Möglichkeit haben, öffentlich unterwegs zu sein. Ein Bussystem ist für den 19-Jährigen keine Alternative. „Man kann einen Zug nicht mit einem Bus vergleichen. Ein Mehrwert ist es nur dann, wenn man genauso schnell ist wie mit dem Auto“, betont er. Laut seinen Berechnungen würde das Wiederbeleben der Bahn im Durchschnitt 821.250 Fahrgäste pro Jahr mit sich bringen, wenn jeder Zweite 20 Mal im Jahr mit dem Zug fahren würde.

"Betreiber gesucht und gefunden"

Ambitioniert, vergleicht man die Anzahl der Fahrgäste mit den Passagieren der Mariazellerbahn. Die beliebte und viel genutzte Lokalbahn, die St. Pölten mit dem steirischen Wallfahrtsort Mariazell verbindet, nutzten 2017 rund 530.000 Fahrgäste.

Christa Kranzl sieht jedenfalls insbesondere aufgrund des kommenden Ärztemangels in der Region großes Potenzial für einen Zug mit einer mobilen Ordination. Auch Grünen-Landtagsabgeordnete Helga Krismer meldete sich zu Wort: „Menschen, die in Niederösterreich leben, haben ein Recht auf einen Anschluss in die Arbeit. Ein Projekt, das vertrottelt ist, ist eben vertrottelt!“

„Wir haben einen Betreiber gesucht und gefunden“, verkündete Kranzl erfreut. „Das war das Wichtigste. Wir haben eine schriftliche Absichtserklärung, mehr möchte ich zum Betreiber aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Er wird sich Anfang September vorstellen“, gab Kranzl bekannt.