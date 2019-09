Die Spannung in der Region steigt: Bereits in dieser Woche will die Initiative „Donauuferbahnrettung, jetzt“ einen neuen Betreiber für die aufgelassene Nebenbahn präsentieren.

Für Christa Kranzl, die Teil der Initiative ist, bestand die größte Hürde, im Fortbestand der Bahn im Finden eines neuen Betreibers. Dies soll nun geschafft sein, auch wenn daran zahlreiche Beobachter des Projektes und Teilnehmer des letzten Infoabends zweifeln.

Vom derzeitigen Eigentümer der Strecke, der Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsges.m.b.H. (NÖVOG) gibt es eine klare Stellungnahme zu den Plänen der Initiative. „Gemäß Eisenbahngesetz sind eingestellte Eisenbahnstecken aufzulassen, sofern es keine Nachnutzung gibt.

Dies gilt auch für diese Strecke, deren Auflassungsbescheid bis Jahresende vollzogen wird“, betont Pressesprecherin Katharina Heider-Fischer. Vom Büro des zuständigen VP-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko heißt es auf NÖN-Anfrage: „Der Abbau der Gleisanlagen der Donauuferbahn sind kein Akt der Willkür, sondern der Vollzug gültiger Bescheide.“