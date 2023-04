Sommerspiele Melk: Das sind die zwei Frauen hinter „Kassandra“

NÖN: Frau Woitzuck, Sie sind die Autorin des Stücks. In vielen Kritiken werden Sie als „fesselnde Erzählerin“ beschrieben. Wie wollen Sie die Geschichte Kassandras bei den Sommerspielen Melk erzählen?

Magda Woitzuck: Ich kenne den Stoff schon sehr lange, die Figur der Kassandra hat mich immer schon fasziniert. Es war allerdings nicht einfach, immerhin gibt’s in der Geschichte einen Krieg und ein extrem großes Figurenarsenal mit Namen, die man kennt, sei es Hektor, Paris oder Helena. Die Schwierigkeit lag für mich darin, Kassandra, die eigentlich eine sogenannte statische Figur ist, eine eigene Geschichte zu geben. Ich begrenze mich auf sie und auf die Frauen, die in der Geschichte vorkommen, und erzähle sie aus ihrer Perspektive. Kassandra ist Seherin, sie sieht Dinge voraus, aber niemand hört auf sie.

Gemäß dem griechischen Mythos begehrt Gott Apollon Kassandra und schenkt ihr die Gabe der Weissagung. Da sie ihn zurückweist, belegt er sie mit einem Fluch: Niemand soll ihr je wieder Glauben schenken. Abgewiesene, rachsüchtige Männer und Frauen, die nicht gehört werden: Macht für Sie auch dieses feministische Spannungsfeld einen Reiz aus?

Woitzuck: Ich muss an der Stelle gleich sagen, dass ich in dem ganzen Stück keinen einzigen Gott vorkommen lasse, es ist sozusagen eine gottlose Geschichte (lacht). Ich habe mich dazu entschieden, diese mythische Ebene komplett rauszunehmen. Alle Konflikte im Stück sind menschlich, so auch die Verfluchung, die habe ich in einen Schwesternkonflikt verpackt.

Verstehe. Kommen im Stück denn ausschließlich Frauen vor?

Woitzuck: Nein, ein Mann ist dabei.

Christina Gegenbauer: Ein Hahn im Korb – quasi der Quotenmann (lacht).

Das kann man dann ja wohl getrost einen Perspektivenwechsel nennen. Wie lange haben Sie denn an dem Stück gearbeitet, Frau Woitzuck?

Woitzuck: Die erste Kontaktaufnahme war im Juli 2022, abgegeben habe ich die Letztfassung Ende Februar. Als mich Intendant Alexander Hauer angerufen hat und gesagt hat, dass es um Kassandra geht, habe ich sofort zugesagt. Dieser Stoff kam immer wieder in mein Leben zurück.

Frau Woitzuck, Sie haben die Geschichte verfasst, Frau Gegenbauer, Sie bringen diese auf die Bühne. Frage an Sie beide: Wie schwer ist dieser Spagat?

Woitzuck: Natürlich habe ich beim Schreiben Bilder im Kopf, aber es ist ein Prozess, in den sehr viele Menschen involviert sind. Mir fällt es in der Regel leicht, das Stück abzugeben, wenn andere übernehmen.

Da wurde der Ball ja direkt an Sie gespielt, Frau Gegenbauer. Wie sehen Sie das?

Gegenbauer: Ja – und den Ball nehm‘ ich willkommen an (lacht). Der Text ist da, um ihn zu erproben, und dabei wollen wir Fantasien entwickeln und Räume aufmachen, um den Text und die Figuren zum Leben zu erwecken. Dafür habe ich ein wundervolles Team: Bühnenbauer Daniel Sommergruber und die beiden Kostümbildnerinnen Nina Holzapfel und Julia Klug und natürlich auch das Ensemble. Ich gebe bei diesem Prozess eine Marschrichtung vor, aber welchen Weg wir machen, entscheidet sich aus dem Gemeinsamen. Und auch jeder Umweg führt uns ans Ziel.

Bleiben wir bei diesem Prozess: Wann startete für Sie die Arbeit für die Melker Sommerspiele? Sie sind zudem die erste Frau, die in Melk Regie führt. Gegenbauer: Ich habe im August den Auftrag bekommen, da gab‘s noch gar kein Stück. Interessanterweise hatte ich bei meiner letzten Reise „Kassandra“ von Christa Wolf im Rucksack. Da hab ich mir gedacht: Das kann doch kein Zufall sein, das muss ich annehmen! Das Bühnenbild haben wir bereits gemeinsam mit dem Bühnenbildner und dem Regisseur der Musikrevue, Andy Hallwaxx, erarbeitet. Mit den Kostümbildnerinnen feile ich gerade an der Ästhetik – ich liebe den Prozess, diesen Ideenaustausch wie beim Ping-Pong.

Frau Gegenbauer, 2005 haben Sie als Jugendliche die „Nibelungen“ gesehen, seither wollten Sie hier in Melk selbst einmal inszenieren. Dieser Wunsch erfüllt sich nun: Wie fühlt sich das an?

Gegenbauer: Es ist für mich etwas ganz Besonderes, in Niederösterreich zu arbeiten. Ich bin ja viel unterwegs, ich freu mich, dass meine Freunde, Bekannte, Verwandte kommen können, ohne weite Strecken auf sich zu nehmen.

Frau Woitzuck, Sie sind ja aus Neulengbach, sprich auch nicht so weit von Melk. Haben Sie denn auch einen besonderen Bezug zu diesem Spielort?

Woitzuck: Ich kenne die Sommerspiele Melk auch schon lange, ich bin sehr eng verbunden mit Sebastian Pass, der im Vorjahr „Nero“ gespielt hat. Der Basti hat schon sehr oft in Melk gespielt und deshalb habe ich auch schon sehr viele Stücke hier gesehen. Als die Anfrage kam, habe ich mich sehr gefreut – und gleichzeitig gefürchtet. Mit Christinas Zusage für die Regie hab‘ ich mir gedacht: Das kriegen wir hin. Es hat sich also wirklich perfekt ergeben, Christina und ich kennen uns ja doch schon einige Jahre und wir wollten schon länger zusammenarbeiten.

Und dann auch noch mit Kassandra, mit der Sie ja beide immer wieder in Berührung kamen.

Woitzuck: Genau (lacht)!

Gegenbauer: Ich bin ein großer Fan von Magda und ihren Hörspielen, hab’ zuletzt auch ihren Roman verschlungen. Und „Kassandra“ ist natürlich auch ganz toll. Ich bin echt gespannt, wie es beim Publikum ankommt, aber ich bin sehr zuversichtlich, weil es so leichtfüßig daherkommt. Es durchdringt einen, es geht direkt ins Herz.

Am 14. Juni ist Premierenabend. Was muss passieren, dass Sie beide von einer gelungenen Premiere sprechen?

Gegenbauer: Ich muss zufrieden sein, mit dem Weg und mit dem Ergebnis. Und noch wichtiger ist natürlich, dass es dem Publikum gefällt. Wenn alle, die involviert sind, glücklich sind, dann ist es eine gelungene Arbeit.

Woitzuck: Ich schließe mich dem an: Wenn der Prozess gut gelaufen ist, auch die Regie zufrieden ist – und wenn das Publikum auch etwas mitnehmen kann.

Magda Woitzuck und Christina Gegenbauer

Magda Woitzuck (geboren 1983) lebt in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land). Die Autorin schreibt Hörspiele, dramatische Texte und Prosa. Ihr Hörspiel „Die Schuhe der Braut“ wurde als erste österreichische Produktion mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet.

Christina Gegenbauer ist in St. Pölten geboren und wuchs in Herzogenburg auf. Die Regisseurin inszenierte bereits an verschiedenen Theatern im deutschsprachigen Raum. 2019 wurde ihr der Kulturpreis des Landes NÖ in der Sparte Darstellende Kunst verliehen. 2022 erhielt Gegenbauer den Ödön-von-Horváth-Preis.

