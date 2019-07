Heiß her ging es bei den 69. niederösterreichischen Landesfeuerwehrleistungsbewerben (LFLB). Über 10.000 Feuerwehrleute trotzten der Hitze und kämpften in Traisen (Bezirk Lilienfeld) um die begehrten Leistungsabzeichen in Bronze und Silber sowie den Titel der schnellsten Feuerwehr des Landes.

Dabei stach der Bezirk Melk besonders positiv hervor: Denn auf dem ersten Platz reihte sich Bischofstetten mit einer Punktzahl von 418,85 ein. Dicht dahinter die Kollegen desselben Abschnittes: Inning I sicherte sich den zweiten Rang mit 418, 26 Punkten in der Kategorie Bronze ohne Alterspunkte.

„Wir konnten mit einer gewissen Lockerheit drauflos starten. Als Außenseiter hatte uns keiner am Radar.“ Adalbert Haydn, Feuerwehr Inning

Nach zwei Kampftagen (sowohl am Tag als auch in der Nacht) ging am Sonntag die fulminante Siegerehrung über die Bühne. Knapp 1.400 Bewerbsgruppen marschierten mit Montur bei über 35 Grad in Richtung Podest, um sich ihre Leistungsabzeichen abzuholen. Dabei ist dann die zentrale Frage „Wer ist die schnellste Wehr?“ geklärt worden. Mit fehlerfreien 30,69 Sekunden legte die Wettkampfgruppe der Feuerwehr Bischofstetten 2 den schnellsten Löschangriff von allen hin.

Bischofstettner Fans und Wehr im Siegestaumel

Kommandant Hannes Lechner war überwältigt von dem Sieg. „Es ist Weltklasse. Wir haben gezeigt, was Zusammenhalt und Disziplin ausmacht“, erzählt Lechner im Siegestaumel. Nach 20 Jahren kehrt der Landessieg wieder zurück nach Bischofstetten. „Ich bin total begeistert von unseren Fans, die uns trotz der enormen Temperaturen so gut unterstützt haben“, bedankt sich der Kommandant bei allen Unterstützern.

privat Wie Helden sind die Landessieger aus Bischofstetten in ihrer Heimatgemeinde empfangen worden.

Die Fangemeinde, unter ihnen auch VP-Bürgermeister Reinhard Hager, reiste extra zu den Bewerben an und leistete seelischen Beistand am Rande. Als dann der Sieg ihrer Helden feststand, gab es kein Halten mehr. Tosender Applaus und Jubel für die Gruppe des Abschnittes Mank. In ihrem Heimatort sind die Florianis mit Transparenten und einem Festwagen empfangen worden. „Man hat ja nicht jeden Tag einen Landessieger im Ort“, ruft ein Anrainer. Der Sieg ist bis in die Nacht gefeiert worden.

privat Bürgermeister Reinhard Hager (2. v. l.) mit einem Teil der Fangemeinde von der Bischofstettner Wehr.

Auch die Zweitplatzierten, die Wettkampfgruppe Inning I, feierten nicht weniger ausgelassen ihren Rang. „Die Motivation war groß und wir sind belohnt worden“, freut sich Kommandant-Stellvertreter Adalbert Haydn im NÖN-Gespräch. Zuletzt ist der Pokal 2005 nach Inning gewandert. „Eine Wiederholung war schon lange fällig“, scherzt Haydn. Die Gruppe hat fleißig trainiert und bei den Vorentscheidungen gut abgeschnitten. „Daher konnten wir mit einer gewissen Lockerheit drauflos starten. Und als Außenseiter hatte uns keiner am Radar“, berichtet Haydn.

Marschik Die Kameraden Inning I belegten den zweiten Platz und beim Fire-Cup holten sie sich den dritten Platz.

Ihren Kollegen aus Bischofstetten gratulieren sie. „Sie haben sich den Sieg verdient erkämpft“, resümiert Haydn.

Bei der Siegerehrung zeigte sich NÖ Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner von den Leistungen der Bewerbsteilnehmer begeistert: „Die Feuerwehrleistungsbewerbe sind ein Beweis für die außerordentliche Schlagkraft der Freiwilligen Feuerwehren. Unsere Frauen und Männer sind zu jeder Tages- und Nachtzeit für den Ernstfall gerüstet. Dass sie dafür auch bestens ausgebildet sind, haben sie eindrucksvoll bewiesen.“