Überlaufen war der Festsaal trotz Einladung der Gemeinde zum Dorfgespräch zwar nicht, doch SP-Bürgermeister Toni Gruber sieht es positiv. „Es freut mich, dass die Leute anscheinend wenig zum Aussetzen haben“, schmunzelt der Ortschef. Doch der Abend diente nicht nur dazu, um Anliegen zu besprechen.

In erster Linie ging es Bürgermeister Gruber und Vize Renate Hebenstreit darum, zu erfahren, was sie in der Gemeinde in den nächsten fünf Jahren noch ergänzen oder verbessern können, denn beide kandidieren wieder als Führungsduo bei der Gemeinderatswahl im Jänner. Ein großes Anliegen war den Bewohnern die leer stehenden Häuser zu nutzen, bevor man weitere Grünflächen zubetoniert und verbaut. Besonders individuelle Anliegen beschäftigten die Einwohner, welche durch persönliche Gespräche rasch geklärt werden könnten.

Vize Hebenstreit macht klar: „Das Reden untereinander wäre sehr wichtig. Das wird leider immer weniger.“