300 Hendl bei Neueröffnung von Kaufhaus Göbl

300 Hendl wurden bei der Wiedereröffnung der gelungenen Umbau- und Erweiterungsarbeiten beim Kaufhaus Göbl in Dorfstetten für ihre Kunden gegrillt.

Die Geschäftsfläche wurde vergrößert, der Eingangsbereich, die Kassa und die Postservicestelle neu gestaltet. Der Nahversorger „Nah und frisch“ der Familie Göbl betreibt daneben noch eine Bäckerei, eine Tankstelle und eine Trafik.

Mitten in der Nacht beginnt täglich die Arbeit in der Backstube für Bäckermeister Gerhard Göbl, seinen Vater Bernhard und seine zwei Mitarbeiterinnen. Anschließend wird ins „Gai gefahren“, zum Sparmarkt Gleiß, Landhotel Fischl und Gasthaus Wimmer nach St. Oswald sowie zu den Wirten im benachbarten Waldhausen und Häusern in Dorfstetten und St. Oswald.

„Sie wünschen, wir backen“, lächelt Gerhard Göbl und freut sich über die große Nachfrage des Hausbrots und der Partybrezeln. Seine Frau Sonja schwärmt: „Die ‚Dorfstettner Passionsweckerl‘ sind weltweit einzigartig.“ Die rund 600 Einwohner zählende Gemeinde schätzt das großartige Angebot ihres Nahversorgers.