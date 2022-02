Ein Hauch von Hollywood in Lackenhof

Obwohl der Wettergott, mit Sturm und trübem Wetter, es nicht sehr gut mit dem jungen Team um Tobias Karlinger meinte, tat das der guten Stimmung am Set keinen Abbruch. Bereits am ersten Drehtag versteckte sich die prognostizierte Sonne. Stattdessen kam ein Sturmtief. Also wurde kurzerhand der Innendreh vorgezogen.

„Leider haben wir auch drei Covid-bedingte Ausfälle – zwei Darsteller und unsere Visagistin wurden positiv getestet – zu verkraften“, erklärt Karlinger. Also musste wieder improvisiert werden. „Trotz aller Probleme haben wir sehr viele Szenen geschafft und ich bin sehr stolz auf meine Crew und die Darsteller. Die Stimmung war durchwegs positiv und fröhlich“, freut sich der Neo-Regisseur. „Die Stimmungskanone schlechthin ist die Hauptdarstellerin Lea Köhler, die mit ihrer kecken und aufgedrehten Art immer wieder für Lacher sorgt.“

Ich möchte unbedingt noch weitere Filme drehen, es macht unglaublichen Spaß.“ Lea Köhler Schülerin

Die Zwölfjährige besucht das Gymnasium in Enns und freut sich riesig über ihre erste Rolle. Schließlich ist neben Reiten, die Schauspielerei ihr größtes Hobby. „Ich möchte unbedingt noch weitere Filme drehen, es macht unglaublichen Spaß“, ist Lea begeistert.

Ihre Filmmutter, Christina Meister, hat indes bereits Erfahrung mit Kino und TV-Produktionen. Aber auch durch Engagements an verschiedenen Bühnen, wie dem Volkstheater, oder als Sprecherin von Radio Niederösterreich ist sie weithin bekannt. „Bei einigen Szenen hatte ich richtig Gänsehaut ob der Leistung der Schauspieler“, ist Karlinger voll des Lobes.

Der Abschluss der Dreharbeiten wird sich wetterbedingt ein wenig verzögern. Einer Veröffentlichung, wie geplant im März, steht aber nichts im Weg. Für den Drehort selbst hätte sich Karlinger keine bessere Location vorstellen können.

„Die Menschen in Lackenhof sind unglaublich hilfsbereit. Allen voran die Familie Teufl, die uns ihr gesamtes Erdgeschoß für die Dreharbeiten überlassen hat. Der Skiclub Lackenhof hat uns Slalomstangen zur Verfügung gestellt, ein ansässiger Sportartikelhändler die Skier und das Gewand für die Darsteller und der Ötschertreff sogar das Mittagessen“, ist der Jungfilmer überwältigt. Man darf letztendlich also auf das Endprodukt mehr als gespannt sein.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden