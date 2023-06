Im TV: Blick ins GrünTon Cottage und in die Gartenkultur Oberleitner

Kamera und Mikro zwischen Pflanzen und Blühendem: Zuletzt fanden bei der Gartenkultur Oberleitner in Ornding (Pöchlarn) und dem GrünTon Cottage Kralovec in St. Leonhard Dreharbeiten statt. Was dabei herauskam, ist diesen Sonntag, 4.Juni, im ORF 2 zu sehen. Wer sich selbst ein Bild von dem Schaugarten der Familie Kralovec machen will, hat zudem zwei Wochen später die Chance dazu: Im Rahmen der „Natur im Garten“-Schaugartentage am Sonntag, 18. Juni, öffnet das GrünTon Cottage zwischen 9 und 17 Uhr seine Gartentür. Mehr Informationen finden Interessierte unter www.bonsai-keramik.at