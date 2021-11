Drei Hauben für Weinser "Hinterleitner"

Hohe Auszeichnung für das Weinser Gasthaus Hinterleithner. Der Gault&Millau Guide 2022 zeichnet das Lokal in seiner diesjährigen Bewertung gleich mit drei Hauben und 15 von 20 Punkten aus. Der Branchen-Guide lobt in seiner Bewertung Koch Hans Jörg Hinterleithner für seine Kreativität und sein Handwerk. Bei den Speisen besonders hervorgehoben wird dabei die Gazpacho auf neue Art (Paprika-Paradeiser-Eis sowie Gurkencreme) und der marinierte Saibling mit Zitronen-Öl und Sanddorn als Vorspeise. Dass es nicht immer Fleisch als Hauptgang sein muss, bewies das Küchenteam, beim Testessen der Gault&Millau-Tester mit einer Pilz-Sellerie-Lasagne. Die Tester sprechen von einer „harmonischen Kombination , die wirklich bemerkenswert war.“ Ebenso begeisterte das leicht scharfe Curry mit Hühnerfleisch an Jasminreis und die Nachspeisenversuchung zwischen Schokolade und Marille.

