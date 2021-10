Gartenlaube in Petzenkirchen stand in Flammen

Eine zufällig vorbeikommende Spaziergeherin hatte das Feuer bemerkt und einen Notruf abgesetzt. "Die Gartenlaube stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand und griff bereits an die angrenzende Garage über", berichtete die Plattform "Doku-NÖ" am Samstagnachmittag.

"Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden", lobte die "Doku-NÖ". Die Florianis führten unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung durch.

Verletzt wurde bei dem Feuer zum Glück niemand. Über die Brandursache lagen keine Informationen vor.