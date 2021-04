Ihren Einkauf erledigte eine 82-Jährige am Montag um die Mittagszeit vor einem Diskonter im Melker Löwenpark. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit, die Pensionistin stellte zuvor ihren vollen Einkaufskorb samt Geldbörse und Wohnungsschlüssel ab, schlugen dreiste Diebe zu. Sie stahlen der 82-Jährigen den Einkaufskorb samt Inhalt. Jetzt ermittelt die Polizei. Augenzeugen, die den Vorfall beobachtet haben sollen sich direkt mit der Polizeiinspektion Melk in Verbindung setzen.