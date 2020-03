Bereits am Mittwoch starb ein 76-jähriger Patient, ebenso mit einer massiven Grunderkrankung. Er war der erste Corona-Tote in Niederösterreich. Am Freitag vermeldete die Landeskliniken-Holding mit einer 96-jährigen Frau das zweite Todesopfer in Melk. Die Frau war laut Holding-Sprecher Bernhard Jany verunfallt und erkrankt. Dann sei auch noch der positive Covid-19-Test gefolgt. Die Patientin wurde am Mittwoch im Krankenhaus aufgenommen.

Aktuell befinden sich auf den beiden Corona-Stationen im Melker Krankenhaus 35 Patienten, fünf Personen konnten bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden.