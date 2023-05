Deutliche Steigerung bei Heroin und Marihuana

Aus einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ an Innenminister Gerhard Karner im Zusammenhang der Entwicklung der Drogenkriminalität im vergangenen Jahr im Vergleich zum Jahr 2021 zeigen sich auch die Entwicklungen im Bezirk Melk.

Auf den ersten Blick ergeben sich im Jahresvergleich von 2022 zu 2021 drastische Steigerungen. So ist die Menge von Cannabiskauf von 770 Gramm auf mehr als 7.700 Gramm und damit um 900 Prozent gestiegen. Noch stärker ist der Anstieg im Bereich Heroin. Hier liegt die Steigerung bei fast 1.500 Prozent auf 427 Gramm (2021: 27 Gramm). Ein deutliches Plus in der Statistik zeigt auch der Bereich Kokain. Bei diesen Delikten gibt es eine Steigerung auf mehr als 360 Prozent. So war die Fundmenge im Jahr 2021 bei 18 Gramm, im Jahr 2022 erfolgte eine Steigerung auf 82 Gramm. Im Bereich LSD wurden 2022 177 Tabletten entdeckt, ein Plus von 581 Prozent.

Zum Vergleich ein Blick in die Nachbarbezirke von Melk. In Scheibbs ist die Zahl der Marihuana-Funde um 315 Prozent auf 2.830 Gramm gestiegen, in Amstetten ging die Menge um 47 Prozent auf 5.117 Gramm zurück. In St. Pölten liegt der Wert bei knapp 5.000 Gramm (−13 Prozent). Während in Scheibbs überhaupt kein Heroin sichergestellt wurde, gab es in St. Pölten eine Steigerung auf 405 Gramm (34 Prozent), in Amstetten einen Rückgang auf 44 Gramm (−71 Prozent).

Einen Rückgang gibt es auch im Bezirk Melk, allerdings in den Bereichen Amphetamin (−99 Prozent) sowie Ecstasy (87 Prozent) und Methamphetamin (−30,6 Prozent).

Angesprochen auf die aktuellen Zahlen im Bereich der Drogenkriminalität ist Bezirkspolizeichef Thomas Heinreichsberger wichtig zu betonen, dass es sich beim Zahlenvergleich mit anderen Bezirken um einen Querschnitt in Melk handelt. „Der Bezirk Melk ist definitiv kein Drogen-Hotspot“, stellt Heinreichsberger klar. Ansprung durch

vermehrte Kontrollen

Den Ansprung der Zahlen erklärt er sich auch mit vermehrten Kontrollen in diesem Bereich: „Drogendelikte sind Kontrolldelikte. Desto mehr man in diesem Bereich kontrolliert, desto mehr stellt man auch fest.“

Zwar gab es in den vergangenen Monaten Amtshandlungen in Pöchlarn, Mank oder Loosdorf, die hohe Zahl rühre laut Polizei aber auch daher, dass Melk eine sogenannte „Ausstiegsstelle“ entlang der Westbahn ist. Sprich: Sind Kleindealer in Zügen unterwegs und werden diese dort von Zivilfahndern erwischt, erfolgt der Ausstieg oftmals in Melk – die Grammzahl der Funde wird dann dem Bezirk Melk zugerechnet. Immer wieder Funde im Bereich der Beschaffung gibt es naturgemäß auch im Bereich des Ybbser Bermudadreiecks. Insgesamt gab es im Jahr 2022 115 Anzeigen aufgrund von Suchtmitteldelikten.

Bei der Polizei ist man sich dennoch der Problematik bewusst und möchte in Zukunft noch mehr kontrollieren. „Gerade im Bereich von Cannabis ist das Bewusstseinsdasein in manchen Bevölkerungsgruppen nicht da, aktuell redet man ja teilweise auch von der Legalisierung“, kritisiert Polizeichef Heinreichsberger.



