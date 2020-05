Gegen eine Flut von Anzeigen muss sich derzeit „Lord Haberl“-Wirt Christian Haberl aus Ursprung wehren.

Ein Unbekannter warf dem Gastwirt jetzt vor, dass er sich nicht an die Auflagen der Regierung halten würde und stattdessen „Getränke ausschenkt und das Wirtshausleben normal zelebriert“.

Nicht nur, dass eine Beschwerde beim Bürgermeister einging, es hagelte auch eine anonyme Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaf und auch die Polizei führte Erhebungen in dem Fall durch. VP-Bürgermeister Franz Penz setzte sich sofort mit Haberl in Verbindung: „Ich war nicht vor Ort und weiß nicht, was wirklich vorgefallen ist. Aber ich habe ihn gebeten, auf die Vorschriften zu achten.“

Der Gastronom setzt sich jetzt zur Wehr und schilderte der NÖN seine Version: Die Corona-Pandemie lähmt derzeit zahlreiche Gastronome und es mussten kreative Lösungen gefunden werden, um trotz Ausgangsbeschränkung und Versammlungsverbot, seinen Betrieb am laufen zu halten. „Ich hab mich dann – wie so viele meiner Kollegen – für ein Abholservice entschieden“, berichtet Haberl.

"Nicht mit so einem Ansturm gerechnet"

Doch genau dieses hat ihm jede Menge Ärger verschafft. „Am Osterwochenende haben wir die Aktion gestartet und ehrlich gesagt nicht mit so einem Ansturm gerechnet“, berichtet er gegenüber der NÖN. Statt der erwarteten 150 Essen wurden es über 300 an den Feiertagen.

„Natürlich kam es dann zu längeren Wartezeiten. Die Leute standen verteilt – mit dem Mindestabstand – in unseren Räumlichkeiten und auch auf der Straße“, erzählt er. Beim Warten kam natürlich bei den Gästen auch Durst auf. „Was hätte ich machen sollen? Sie verdursten lassen?“ Also, gab er ihnen – gratis und natürlich nicht im Lokal – etwas zu trinken.

„Ich habe alle Auflagen erfüllt“, stellt er klar. Was laut Haberl sein könne, ist, dass der anonyme Anzeiger einen Gast beim Retourgeben des Glases gesehen hat und somit einen Verkauf von Getränken angenommen hat. „Eines möchte ich auch strikt von mir weisen: Ich schmiere keine Polizisten“, betont Haberl. Denn in der Anzeige steht drinnen, dass er „die Polizisten einkoche“. „Ich bekoche höchstens welche und das ist erlaubt“, sagt der Wirt.