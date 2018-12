So präsent das Thema Obdachlosigkeit in großen Städten ist, so selten hört man davon in kleinen Gemeinden. Medienberichte von überfüllten Notschlafstellen der Emmausgemeinschaft in St. Pölten machen derzeit die Runde. Doch was passiert mit Menschen, die im ländlichen Raum, etwa im Bezirk Melk, obdachlos werden?

Diese Frage stellt sich auch Dunkelsteinerwalds Grünen-Gemeinderat Franz Hahn. Ein Beispiel kennt er aus seiner eigenen Gemeinde. „Bei uns gibt es auch jemanden, von dem niemand weiß, wie er über die Runden kommt. Dass er bereits einige Nächte bei der Kirche in Gerolding verbracht hat, ist auch kein Geheimnis“, erzählt er.

„Dass sich weder die Gemeinde noch die Behörde zuständig fühlen, ist eine Schande“, legt der Grünen-Politiker nach. Doch die Sache mit der Zuständigkeit ist nicht so einfach, schließlich handelt es sich bei Obdachlosen meist um Volljährige. Wenn Betroffene in keine Einrichtung wollen, kann sie auch niemand dazu zwingen. Die Aussichten auf ein Auffangnetz im Bezirk sind aber ohnehin schwindend gering. Lediglich in Winden bei Melk gibt es die Sozialhilfeeinrichtung des Vereins Wohnen und Arbeit. „Wir sind ein Wohnheim, in denen Menschen temporär unterkommen können“, erläutert Geschäftsführer Sepp Ginner.

Das Ziel der Einrichtung ist, die Menschen wieder „alltagsfit“ zu machen. „Im Rahmen eines Betreuungsprogramms versuchen wir, die Probleme, die zur Wohnungslosigkeit geführt haben, zu beheben und dann eine leistbare Wohnung zu vermitteln“, erklärt Ginner.

Jährliche Auslastung in Winden: 90 Prozent

Wie viele Menschen im Bezirk Melk obdachlos sind, lässt sich nicht beziffern. Laut Chefinspektor Herbert Oberklammer bevorzugt der Großteil aber ohnehin die Anonymität einer Großstadt: „Vereinzelt werden Obdachlose bei den Bahnhöfen gesichtet. Die sind meistens nur auf der Durchreise nach Wien.“

Die Auslastung des Wohnheims in Winden mutet jedenfalls auf keine geringe Anzahl an: Wie Ginner informiert, beherbergen sie auf 19 Plätzen pro Jahr durchschnittlich 40 bis 45 Menschen, das entspricht einer jährlichen Auslastung von 85 bis 90 Prozent.

Die Möglichkeiten für Obdachlose im Bezirk sind also beschränkt: Winden, St. Pölten, weiters gibt es Einrichtungen der Caritas – diese befinden sich allerdings auch im urbanen, nicht im ländlichen Raum. Oder eben die Straße.