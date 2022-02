Naturschutzverein zu Maßnahmen bei Höllbach: „Ist ein Umweltskandal“

Es war Mitte Juli 2021, als Niederschlagsereignisse in den Gemeinden Schönbühel–Aggsbach sowie Dunkelsteinerwald eine Katastrophe anrichteten.

Um künftig derartige Hochwasserschäden zu verhindern, setzte die Behörde die Monate danach auf Sicherungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen, etwa beim Höllbach im Bereich Kochholz (Gemeinde Dunkelsteinerwald). Genau diese Maßnahmen stoßen dem Naturschutzverein Lanius aber sauer auf. „Hier wurde drei Monate ohne rechtliche Bewilligung umgebaut und auf eine Weise reguliert und kanalisiert, die keinesfalls auf der Höhe der Zeit ist“, ärgert sich Erhard Kraus, Träger des NÖ Naturschutzpreises 2021 und Obmann-Stellvertreter im Verein Lanius. Er erhebt sowohl ökologisch wie auch naturschutzrechtlich schwere Bedenken gegen die Vorgehensweise. So habe man den Bach auf über 100 Meter „wie einen Kanal“ reguliert. „So was macht man seit den 1960er-Jahren nicht mehr. Seit damals wurde nichts Vergleichbares mehr so gebaut. Für mich stellt der Fall den größten Umweltskandal der letzten Jahre im Mostviertel dar“, ärgert sich Kraus.

Ihn stört dabei auch, dass in einem Landschaftsschutzgebiet der Lebensraum von europäisch streng geschützten Arten wie Koppe, Steinkrebs und Großer Keiljungfer vernichtet wurde – und das in direkter Nachbarschaft zum Europaschutzgebiet Wachau. Ebenso wurden alle Laichmöglichkeiten für Bachforellen vernichtet. „Die Anrainer vor Ort haben selbst erkannt, was hier passiert und wollten mit Eigeninitiative noch das Schlimmste verhindern“, erzählt Kraus von einem Gespräch mit einem Bewohner in der Nähe des Baches, der, um die Auswirkungen der Bachregulierung abzumildern, selbst Gehölze anpflanzte: „Leider hat er mangels Information überwiegend heimische, invasive Gehölze gepflanzt, die man aus Naturschutzgründen durch heimische Arten ersetzen sollte.“

Wildbachverbauung wehrt sich gegen die Vorwürfe

Kraus Kritik zielt besonders auf die Wildbach- und Lawinenverbauung ab. Dort sieht man die Situation naturgemäß anders. Im Zuge der äußerst umfangreichen Sanierungs- und Wiederherstellungsarbeiten am Aggsbach und seiner Zubringer wurden laut Sektionsleiter Christian Amberger auch das Gerinne im Bereich der Ortschaft Kochholz in Zusammenarbeit mit der Straßenbauabteilung des Landes und der Gemeinde durch die Wildbachverbauung betreut. „Beim Katastrophenereignis kam es nicht nur zum Abfluss einer enormen Hochwasserwelle, es wurden auch tausende Kubikmeter mobilisiertes Geschiebe und riesige Mengen von Holz aus am Gerinne stockenden Bäumen, die weggerissen wurden, transportiert“, erklärt Amberger. Gerade diese mittransportierten Feststoffe waren für das Hauptausmaß der Schäden verantwortlich. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde auch das Gerinne wieder freigelegt und ein Abflussprofil geschaffen. „Jetzt zu behaupten, hier wäre ein Umweltskandal geschehen, irritiert und kommt einer Diskreditierung der hier lebenden Menschen, die teilweise ihr Hab und Gut verloren haben, gleich“, bietet Amberger Kraus aber eine gemeinsame Begehung mit der BH Melk an.

Ob es überhaupt eine Genehmigung für die Arbeiten gibt, wie von Kraus in Zweifel gezogen, wollte die NÖN von Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner wissen. Dieser betont, dass bereits im November 2021 eine Begehung über die durchgeführten Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und gemeinsame Maßnahmen, wie etwa die flächendeckende Begrünung und Bepflanzung festgelegt wurden. Zur Festlegung etwaiger weiterer Nachbesserungsmaßnahmen ist seitens der BH Melk im März eine gemeinsame Begehung mit allen Beteiligten beabsichtigt.

