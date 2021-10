Neuer Film über Demenz

Ferdinand und Lini haben ihr Leben lang gearbeitet, die Kinder großgezogen. Jetzt, in der Pension, wollen sie reisen. Doch Ferdinand verhält sich plötzlich komisch. Er fängt an, zu vergessen: Mit seiner Demenzdiagnose bleibt nichts, wie es war. Die Geschichte von Ferdinand und Lini erzählen Veronika Penz (Drehbuch und Regie) und Hanna Schaefer (Produktion) in ihrem Film „Alles ist jetzt“, ihre Abschlussarbeit im Masterstudiengang MultiMediaArt. Ausgangspunkt dafür waren dabei die Großeltern von Penz.

Demenz-Erkrankung des eigenen Großvaters

„Mitzuerleben, wie mein Großvater Stück für Stück entgleitet und meine Großmutter mit dem Älterwerden hadert – das hat mich die letzten zehn Jahre sehr beschäftigt“, berichtet sie. Am vergangenen Freitag gab es den berührenden Film im Kino Mank zu sehen, in Kooperation mit dem Hilfswerk finden weitere Vorführungen in Niederösterreich statt. „Mir war es wichtig, ein realistisches Bild zu zeichnen. Mit allen Höhen und Tiefen, aber ohne auf die Tränendrüse zu drücken“, erläutert Penz. „Die Diagnose Demenz ist für alle herausfordernd. Die Frage ist aber, wie man damit umgeht“, fügt Schaefer hinzu.