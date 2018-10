Es war definitiv kein Liebesbrief, der da in diverse Postkästen der Gemeinde Dunkelsteinerwald flatterte: Ein anonymes Schreiben, das kein gutes Haar an VP-Bürgermeister Franz Penz und auch nicht an Vize-Bürgermeisterin Anna Schrattenholzer lässt. Der Brief langte in der Vorwoche auch in der NÖN-Redaktion ein.

Der anonyme Verfasser kritisiert, dass in Dunkelsteinerwald „die Posten unter Penz, dessen politische Arbeit untragbar sei, verschachert werden“. Als konkretes Beispiel führt der Kritiker die Vergabe der freien Stelle auf dem Gemeindeamt an.

Schrattenholzer soll vor zwei Jahren bereits „sehr verstimmt“ gewesen sein, als ihre Tochter den Posten nicht bekommen hatte. Sogar ihr Rücktritt stand im Raum. Als sie 2016 nach dem Auszug der neun VP-Mandatare allerdings die neue Vizebürgermeisterin wurde, klappte es plötzlich – nach Angaben des Schreibens – ohne neuerlicher Ausschreibung mit der Stelle im Gemeindeamt für die Tochter.

Vize-Tochter durchlief laut Penz das Verfahren

Bei Schrattenholzer sorgen diese Vorwürfe nur für Kopfschütteln. „Dass ich mich damals zurückziehen wollte, hatte absolut nichts mit der Absage an meine Tochter zu tun. Das war ein reines ÖVP-Problem“, kommentiert sie den anonymen Brief. Nachgefragt bei VP-Ortschef Franz Penz betont er: Bei der Anstellung von Schrattenholzers Tochter ging alles mit rechten Dingen zu. „Sie hat sich zweimal einem Verfahren gestellt und kam nicht zum Zug. Jetzt gab es innerhalb der Gemeinde Stundenreduktionen und eine Teilzeitstelle wurde frei“, erläutert der Bürgermeister die Job-Vergabe.

Dass das anonyme Schreiben an viele Haushalte in Dunkelsteinerwald ging, wagt Penz, jedenfalls zu bezweifeln. „Solche Attacken kommen immer aus derselben Ecke“, winkt er ab. Dass der Brief ohne Absender im Postkasten landete, ärgert ihn allerdings. „Das ist billige Polemik. Ich nehme alle Vorwürfe und Kommentare an meiner Arbeit für die Gemeinde ernst, aber das ist nicht die öffentliche Bürgermeinung“, verortet Penz den Verfasser in eine Minderheit in Dunkelsteinerwald.