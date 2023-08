Auto landete in Pöchlarn in einem Garten

Gegen 14:30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Gieselherstrasse in Pöchlarn gerufen. Ein Lenker fuhr aus noch unklarer Ursache in einen Gartenzaun. Sein Pkw stand daraufhin zur Hälfte in einem Garten.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Auo aus dem Garten ziehen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Wie genau es zu dem Vorfall kam, ist nicht bekannt.