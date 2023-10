Droht Ybbser SPÖ die Spaltung?

Es war um den Jahreswechsel 2021, als Teile der Ybbser SPÖ unter der Führung von Vizebürgermeisterin Ulrike Schachner und Dominic Schlatter dem damaligen Bürgermeister Alois Schroll ein Ultimatum stellten und diesen de facto aus seinem Amt „putschten“. Der Putsch war auf den ersten Blick erfolgreich: Schachner folgte Schroll als Stadtchefin, Schlatter wurde Vizebürgermeister. „Die Politik ist kein Kindergeburtstag und man muss immer damit rechnen, in der ersten Reihe auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Natürlich gab es Gespräche, die sehr enttäuschend waren“, kommentierte Schroll in einem NÖN-Interview damals seinen Abgang.

Seit dem erzwungenen Wechsel an der Ybbser Parteispitze rumort es bei den Stadt-Roten aber gewaltig. Nicht zuletzt, weil sich die Partei in mittlerweile zumindest zwei Lager gespalten hat.

Im Sommer 2022 folgte der nächste Knall: Im Rahmen der Stadtparteisitzung und Neuwahl des Vorstandes entledigte sich Schachner mit ihrem Wahlvorschlag einer Fülle an Schroll-Vertrauten. Unter anderem entzog sie mit ihrer Streichung auch dem aktuellen Wirtschaftsdirektor im Rathaus, Jürgen Steinwander, indirekt das Vertrauen. Zudem entledigte sie sich mit Doris Dangl (damals Betriebsrätin Verbund), Bernhard Eisler (Stadt Wien) und Martin Graf (Vorstandsdirektor Energie Steiermark) gut vernetzter Persönlichkeiten. Zum Drüberstreuen verärgerte sie damit den bis dato Vorsitzenden und ehemaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, der in seinem Ärger danach auch den Ehrenvorsitz ablehnte.

Das Ybbser Donnergrollen ist mittlerweile auch mehrmals bei der SPÖ-Landespartei und dem neuen Landesparteichef Sven Hergovich aufgeschlagen. „Wir werden unser Bestes tun, es gibt aber nichts schön zu reden“, sagten im vergangenen Herbst die beiden Landesgeschäftsführer Günther Sidl und Wolfgang Zwander im Rahmen eines Pressetermins. Zusätzliche Brisanz bekommt die Causa durch eine im Frühjahr 2022 durchgeführte interne Umfrage, die in der Folge an die NÖN gespielt wurde und ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPÖ (37 Prozent) und ÖVP (35 Prozent) zeigt.

Um eine Lösung für das Ybbser Dilemma zu finden und den roten Stadtchef-Sessel zu retten, soll die SPÖ laut NÖN zugetragenen Infos einen besonderen Plan aushecken. Bei der Gemeinderatswahl 2025 soll demnach nicht nur eine SPÖ-Liste Schachner, sondern auch eine SPÖ-Liste Schroll kandidieren. Das Ziel: Der Wahlkampf würde sich damit nur auf die beiden fokussieren, die SPÖ in jedem Fall Stimmen lukrieren. „Wenn wir eine aktuelle Bürgermeisterin haben, gehe ich auch davon aus, dass diese als Spitzenkandidatin in die Wahl geht“, will sich SPÖ-Bezirkschef Günther Sidl an der Diskussion nicht beteiligen. Abweisend reagiert auch Schroll: „Ich bin Nationalratsabgeordneter und meine Konzentration gilt der nächsten Nationalratswahl“.

Und die Ybbser Stadtpartei? Stadtchefin Schachner will zu „Gerüchten, die jeder Grundlage entbehren keine Stellungnahme abgeben": „Es versteht sich von selbst, dass ich als Bürgermeisterin zu jeder Zeit das volle Vertrauen der SPÖ-Landespartei genieße und wir uns im regelmäßigen Austausch über die gemeinsame Ausrichtung der Politik der SPÖ im Land als auch in der Stadt befinden.“ Wortkarg zu Gerüchten, die direkt aus seiner Landespartei stammen, gibt sich auch Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander: „Solche Überlegungen sind der SPÖ Niederösterreich nicht bekannt und können daher natürlich nicht bestätigt werden.“ Vize Schlatter zog es überhaupt vor, gar nicht zu antworten.