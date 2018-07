Die Abbrucharbeiten an der Eisenbahnbrücke der Donauuferbahn in Granz (Gemeinde Marbach) sind abgeschlossen, die Proteste sind deswegen aber nicht vorbei. Am Donnerstag sprachen sich Bahnbefürworter der „Initiative Verkehrswende NÖ“ vor dem Landhaus in St. Pölten erneut gegen die Auflassung der Bahntrasse aus. Unterstützung bekamen sie von den Grünen.

Laut Abrissgegner Josef Baum seien derzeit keine weiteren Abrissarbeiten an der Trasse geplant, außerdem sind die Gespräche für einen Schottertransport auf der Bahnstrecke noch am Laufen: „Leider verzögert sich das, da der Firmenchef derzeit verhindert ist.“ Das Transportunternehmen war bisher von der NÖN für keine Stellungnahme erreichbar.

Unverständnis in Nachbargemeinde

Für Kopfschütteln sorgt der anhaltende Protest bei Johann Weiss, SP-Bürgermeister der Nachbargemeinde Klein-Pöchlarn: „Das Ganze kommt einfach viel zu spät. Der Zug ist abgefahren.“ Er blickt nach vorne: In Klein-Pöchlarn soll am Trassen-Areal Wohnraum entstehen.