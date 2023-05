Kulturevents, Führungen und leckere Säfte in Mank

Seit Jahren ist der Erfolgslauf von Diana Umgeher und ihrer Getränke-Marke „Echt vom Land“ ein Herzeigebeispiel für die innovative Nutzung eines Übernahme-Bauernhofes.

Inspiriert durch eine Start-up-Sendung kam sie auf die Idee der Sirup-Produktion. Mittlerweile umfasst die Produktpalette zwölf Getränkesorten – von Sirup über Cider und Cola bis zu Tonic ist schon vieles mit dabei. Mit Gruppenführungen, einem Shop und Kulturevents werden bereits neue weitere Pläne geschmiedet.

„Wir haben noch genügend freie Raumkapazitäten am Vierkanthof meiner Eltern in Wolkersdorf“, sprüht die erfolgreiche Saftproduzentin voller Ideen. „Wir möchten künftig auch Gruppen bei uns empfangen und Betriebsführungen anbieten.“ Nach einer Filmpräsentation wird durchs Glas in die Produktion geschaut. Dann werden die Produkte verkostet, die man anschließend im Shop gleich ab Hof mitnehmen kann. „Wir wollen auch Kultur ins Land und zu uns auf den Hof bringen“, ist eine weitere Initiative in Planung.

Der alte Stadel soll zum Kulturraum mit Bühne und Bar umgestaltet werden und Menschen wie Künstler gleichsam inspirieren. Dass auch der nächste Expansionsschub gelingt, davon kann man ausgehen. Diana Umgeher kann vom ersten Lavendelsirup bis zur Getränke-Range mit zwölf Sorten eine perfekte Erfolgsstory aufweisen. Die Produkte wie Sirupe, Tonic Water, Bergcola und Cider finden sich nicht nur bei Bioläden in der Region, sondern sind jetzt auch bei Bio-Gast Austria gelistet.

Viele Erfolge für eigene Produkte

„Ein Großhändler für Gas-tronomie und Hotellerie mit 3.000 Kunden in Österreich, Deutschland, Ungarn und Slowenien hat uns in das Getränkesortiment aufgenommen“, freut sich Umgeher über ihren neuesten Vertriebs-Coup. Unterstützt wird sie dabei auch von Freund und Bald-Ehemann Markus. „Im Herbst heiraten wir im Schloss Ginselberg bei Scheibbs“, gibt sie Einblick in ihr Privatleben. „Markus ist Vertriebsleiter bei MIELE Österreich und kennt Tipps und Tricks im Verkauf“, fügt sie hinzu. Daher kann ihr der „Zukünftige“ hier Tipps geben und unterstützt Umgeher in diesem Bereich.

Aufgewachsen auf dem elterlichen Bilderbuchbauernhof mit Schweinen, Hühnern und Katzen sind heute die blühenden Kräuterwiesen rund um den Hof die Basis für die „Echt vom Land“-Produkte.

Ob Bergwiesenblumen oder Kräuterfelder – viel an Handarbeit ist nötig für Bewirtschaftung, Pflege, Ernte, Trocknung und Lagerung der Rohstoffe. Lavendel, Rosen, Gelber Enzian, Zitronengras und viele weitere handverlesene Blüten und Kräuter warten in Papiersäcken im Vorratsraum auf die Veredelung zu feinen Getränken. Bei der Flaschenreinigung, der Abfüllung und der Etikettierung hat die Automation freilich die Handarbeit abgelöst.

Stolz ist Umgeher auf die Auszeichnung „Bioprodukt des Jahres 2023“ für das Tonic-Water Lavendel. Bei den World Cider Awards in England heimste der Craft-Cider im Design und Taste Gold und Bronze ein. „Viel Wissen haben wir uns selbst angeeignet. Von der Technik bis zu den Produktkreationen. Ob Bergcola-Herstellung mit dem Bio-Colakraut, an der wir mehr als ein Jahr getüftelt haben oder der einzigartigen Craft-Cider-Komposition.“

Neben der Innovation setzt die Saftmacherin auf nostalgische Elemente im Bereich Marketing. So ziert der Ötscher das Logo vom Bergcola. Inspiriert vom Römerweg, der vor dem Hof vorbeiführt, sind römische Ziffern die Markenzeichen am Etikett bei den Tonics Classic, Lavendel und Basilikum/Ingwer.

Neben Bio wird auch das Thema Nachhaltigkeit am Hof großgeschrieben. Eine Photovoltaik-Anlage sorgt für die eigene Stromproduktion, die Wärme für Heizung und Pasteurisierung kommt von der Hackschnitzelanlage.

