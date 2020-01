Kinder bei Familie untergebracht

Der Sohn und die Tochter des Paares sind bei Familienmitgliedern untergebracht worden. Die Kinder- und Jugendhilfe nahm Kontakt auf, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

"Sollte es Bedarf geben, werden wir entsprechende Maßnahmen setzen", kündigte ein Sprecher an. Die beiden Kinder des Paares sind 16 und 18 Jahre alt.

Schwarze Fahne und Schweigeminute

Ausnahmezustand und Schockstarre in Ybbs. SP-Bürgermeister Alois Schroll ließ aus gegebenen Anlass die schwarze Fahne beim Rathaus wehen. "Wir haben heute auch einen Schweigeminute eingelegt. Und an den Schulen haben die Lehrer mit den Kindern das Thema häusliche Gewalt thematisiert", berichtet Schroll im Gespräch mit der NÖN. Weiters hat er mit dem Bruder des mutmaßlichen Täters gesprochen. "Er war sehr bestürzt, denn niemand in der Familie hätte so eine Tat für möglich gehalten", erzählt der Ortschef. Auch den Nachbarn waren nie Streitigkeiten oder dergleichen aufgefallen.

Ehemann geständig

Der Ehemann war nach stundenlanger Einvernahme geständig, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager Donnerstagnachmittag mit. Als Motiv habe der beschuldigte 50-Jährige Eifersucht genannt.

Der Beschuldigte wurde noch am Donnerstagabend in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Über den 50-Jährigen ist am Freitag die Untersuchungshaft verhängt worden. Befristet ist diese nach Angaben von Staatsanwaltschafts-Sprecher Leopold Bien bis 31. Jänner.

Frau erlitt zahlreiche Stichverletzungen

Nach der Bluttat lag am Freitag auch das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Die Frau erlitt laut Leopold Bien, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, "zahlreiche Stichverletzungen im Oberkörper- und Halsbereich". Angekündigt wurde seitens der Behörde die Anordnung eines psychiatrischen Gutachtens zum 50-jährigen Verdächtigen.

Eine solche Expertise sei "im Sinne einer umfassenden Aufklärung" auch in dieser Causa notwendig, hielt Bien fest. Die Kinder des Paares - ein Sohn (16) und eine Tochter (18) - befanden sich am Freitag weiter bei Verwandten. Dies könne durchaus auch so bleiben, hieß es aus dem Büro der zuständigen niederösterreichischen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Liege keine Beeinträchtigung des Kindeswohls vor, sei die Kinder- und Jugendhilfe "per Gesetz nicht verpflichtet, weitere Maßnahmen zu treffen", hielt ein Sprecher auf APA-Anfrage fest.