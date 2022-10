Schülerlotsin in Hürm: Bei Wind und Wetter

Um fünf Uhr läutet der Wecker. Um halb sechs wird gefrühstückt, eine Stunde später ist Christa Picker auf dem Weg zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Schülerlotsin - und das schon seit über 30 Jahren.

„Es ist wie ein Morgenritual − in den Ferien, wenn ein paar Tage nichts zu tun ist, fehlt es mir richtig“, erzählt sie. Von sieben bis acht Uhr steht die Pensionistin beim Schutzweg und begleitet die Kinder sicher über die Straße. Hat sie zwischendurch nichts zu tun, kehrt sie, je nach Jahreszeit, Laub oder räumt Schnee. Ob die Sonne scheint, es regnet oder stürmt, Christa Picker ist immer vor Ort und beschützt die Schulkinder. Oft ignorieren Autofahrer den Schutzweg und fahren mit überhöhter Geschwindigkeit an der Schule vorbei. Einmal wurde Picker sogar von einem Wagen gestreift, als sie Kinder über die Straße lassen wollte. Verletzt wurde sie glücklicherweise nicht. „Als es noch keinen Schülerlotsen gab, wurde ein Kind am Weg zur Schule von einem Auto erfasst. Ich übernahm damals die Tätigkeit eigentlich nur übergangsweise, bis sich jemand dafür findet“, erzählt sie. 30 Jahre später hat Picker nicht vor, ihre Tätigkeit in nächster Zeit zu beenden: „So lange ich gesundheitlich noch kann, werde ich als Schülerlotsin ehrenamtlich arbeiten. Ich sehe die Bewegung am Morgen als eine Möglichkeit, mich fit zu halten.“

Ist Picker einmal verhindert, springen ihr Ehemann Anton oder ein befreundetes Ehepaar für sie ein.

