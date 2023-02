G‘riss um den Ehrenring für Alt-Stadtchef Schroll

Es ist in Ybbs eine gewisse Tradition: Wenn ein Bürgermeister aus seinem Amt ausscheidet, bekommt dieser kurze Zeit danach den Ehrenring der Stadtgemeinde verliehen. Eine Tradition, die auch andere Städte im Bezirk haben. So wurde etwa zuletzt Pöchlarns Ex-Stadtchef Franz Heisler im Rahmen des Neujahrsempfangs der Ehrenring verliehen. Der Ybbser Ex-Vizebürgermeister Herbert Scheuchelbauer bekam bei seinem Ausscheiden ebenso den Ehrenring.

In Ybbs wurde die Verleihung des Ehrenrings für Alt-Stadtchef Alois Schroll im Rahmen der Applaus-Gala Ende Februar erwartet, auch eine Nominierung seitens der Bevölkerung für den Applaus-Award soll es gegeben haben. Eine Erwartung, die von der Stadtgemeinde Ybbs aber nicht erfüllt wird. Bereits seit dem erzwungenen Ausscheiden von Schroll aus der Gemeindepolitik regt sich in der dort Widerstand. Laut NÖN-Informationen sind bereits mehrmals Abstimmungen über die Vergabe selbst innerhalb der SPÖ-Fraktion gescheitert. Im Gemeinderat braucht es dafür eine Drei-Viertel-Mehrheit – utopisch angesichts zweier Misstrauensanträge der ÖVP gegen Schroll sowie der Unstimmigkeiten in der eigenen SPÖ-Fraktion.

Drei-Viertel-Mehrheit für Verleihung notwendig

Vonseiten der Stadt verweist SPÖ-Stadtchefin Ulrike Schachner auf die Statuten und die erforderliche Drei-Viertel-Mehrheit im Gemeinderat. Zudem erinnert sie daran, dass der Ehrenring nach Beendigung der politischen Tätigkeit erfolgt. „Dies ist hier nicht der Fall: Kollege Schroll ist sowohl als Stadtparteimitarbeiter als auch als Nationalratsabgeordneter aktiv. Somit ist die ‚Frage Ehrenring‘ derzeit gegenstandslos. Im Fall seines Ausscheidens aus dem politischen Leben wird diese neu zu stellen und zu bewerten sein.“

Und bei der ÖVP? Dort kennt man die Diskussionen der SPÖ-Fraktion und die Ablehnung der Vergabe an Schroll von Teilen der Mandatare bereits. „Man kann geteilter Meinung über die Leistung des Bürgermeisters sein, aber nachdem auch die Vizebürgermeister den Ehrenring bekommen, könnte man auch dem Herrn Schroll einen geben“, will ÖVP-Parteichef Gert Kratzer zumindest eine Diskussion darüber führen.

