Auszeichnungen: Machte Stadtchefin Ausnahme von der Regel?

Bisher galt bei SPÖ-Stadtchefin Schachner die Devise, dass ein Politiker keine Ehrung bekomme, solange dieser aktiv ist. Zumindest bei der Diskussion um die Ehrenringvergabe für Alt-Stadtchef Schroll. Kurze Zeit später scheint die Regel aber schon wieder Geschichte zu sein: SPÖ-Gemeinderat Robert Nussbaummüller erhielt für seine bisherigen Verdienste das „Ehrenzeichen in Silber“. Warum die Ausnahme? „Beim Ehrenring handelt es sich um die allerhöchste Auszeichnung, die unsere Stadt zu vergeben hat. Dieser wird vom Gemeinderat stets nach Ausscheiden aus dem politischen Leben verliehen“, betont Schachner und: „Unabhängig davon vergibt die Stadt per Gemeinderatsbeschluss regelmäßig Ehrungen in Anerkennung für besondere Verdienste sowohl an aktive als auch an ausgeschiedene Politiker sowie Bürger.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.