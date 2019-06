Bei den Runden durch die Stadt setzte sich am Ende Kevin Wallner von der Union St. Pölten vor Lokalmatador Mario Sturmlechner durch. Die schnellsten Damen waren Franziska Füsselberger vom ASK McDonalds Loosdorf und Romana Hauser.

