Stadtentwicklungsprozess in Melk: Mit Bürgern in die Zukunft

Nächste Runde bei der Präsentation der Stadtentwicklung für die Bezirkshauptstadt. Im Rahmen einer Bürgerbeteiligungsveranstaltung wurde der Bevölkerung die potenzielle Stadtentwicklung vorgestellt. Im Anschluss an die Vorstellung konnten Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und Wünsche für die Stadtentwicklung mitteilen. Diese sollen in den Entwicklungsprozess einfließen.

Thema dabei war auch die heillos überfüllte Park&Ride-Anlage (und der Wunsch der Erweiterung Richtung Osten. Laut NÖN-Informationen soll dies künftig auch erfolgen − zehn neue Parkplätze könnten entstehen. Ganz oben auf der Wunschliste stehen zudem der Ausbau von umweltfreundlichen Energiequellen, ein Sonnenpark und der Ausbau der Nutzwasserleitung. Im Hinblick auf den Wohlfühlcharakter in der Stadt regen Bürger den Bau von Trinkwasserstellen im Park, eine insektenfreundliche Bepflanzung sowie Erholungsoasen an. Auf der Liste findet sich auch der Wunsch nach einem Businesspark samt aktiver Anwerbung von Start-Ups.

ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl verspricht, so viele Punkte wie möglich in den Stadterneuerungsprozess einfließen zu lassen – sofern diese auch umsetzbar sind. Einiges sei aber bereits jetzt geplant, etwa im Bereich umweltschonender Energiequellen oder die Adaptierung des Anrufsammeltaxis. „Mir ist wichtig, dass die Bevölkerung bei einem so wichtigen Thema mitdiskutiert. Sie gestaltet so die Zukunft mit“, sagt Strobl.

Opposition hofft auf Umsetzung der Wünsche

Bei den Grünen begrüßt Klubsprecher Gabriel Kammerer den Beteiligungsprozess. „Hoffen wir, dass die Wünsche der Bevölkerung nun auch so umgesetzt werden. Wir fordern beispielsweise schon lange ein durchgehendes Radwegenetz in die Katastralgemeinden und wurden diesbezüglich immer auf den Stadterneuerungsprozess vertröstet.“

Rudolf Kuntner, FPÖ-Gemeinderat, hofft, dass die ÖVP die Bürgerbeteiligung nicht ausnutzt und den Bürgern bereits lange geplante Projekte unterjubelt, um diese dann als „Idee des Bürgers“ schneller umzusetzen. „Es muss natürlich auch auf die Nachhaltigkeit und Möglichkeit der Finanzierung geschaut werden“, mahnt Kuntner.

Abermals mit Kritik an der ÖVP und dem Stadtchef lässt die SPÖ aufhorchen. „Leider praktiziert Strobl eine Bürgerbeteiligung auf seine Weise und löst damit mittlerweile viel Unzufriedenheit aus, sodass sich engagierte Bürger enttäuscht zurückziehen“, resümiert SPÖ-Stadtparteichef John Haas. Er will dabei immer das gleiche Schema erkennen: „Zuerst werden die Bürger angefragt, dann eignet sich die ÖVP die für sie passenden Ideen zur Umsetzung mit parteinahen Gruppen an. Das Ergebnis ist daher meist glücklos, wird aber dennoch großartig abgefeiert.“ Als Beispiel nennt Haas etwa die Innenstadtbegrünung und das Aufstellen von Hochbeeten auf Grünflächen. „Dass dies als erster Schritt einer Ökologisierung gefeiert wird, ist für uns unverständlich,“ meint Haas.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.