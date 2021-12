Einblicke in die weihnachtliche Küche im Stift Melk

„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“ – das aus dem 17. Jahrhundert stammende Zitat hat bis heute in der Melker Stiftsküche Gültigkeit.

Auch in der Bibel wird oft über das Essen gesprochen, es finden sich klare Anweisungen über Art, Menge und Rituale im Alltag und zu Festen. In der Stiftsküche in Melk wird täglich frisch gekocht und dazu ein ausgewogener Speiseplan erstellt. Pater Andreas Janisch, der im Stift für die Gäste und auch für die Küche verantwortlich ist, erzählt: „Die Zutaten werden regional eingekauft und wir achten – wo es möglich ist – zunehmend auf biologische Qualität.“ Die verwendeten Kräuter, das Gemüse oder das Obst stammen teilweise auch aus dem eigenen Stiftsgarten. „Es ist uns besonders wichtig, dass wir saisonal kochen – eine Torte mit frischen Erdbeeren schmeckt im Juni herrlich, im November ist sie wirklich nicht notwendig“, meint Pater Andreas.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Ganztägiger Betrieb in der Stiftsküche

In der Stiftsküche herrscht ganztägiger Betrieb, das erste Licht geht zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr an. Küchenchefin Helga Sulzer ist seit fast 30 Jahren im Stift. Mit ihrem siebenköpfigen Team ist der Tagesablauf getaktet. Zuerst wird das Frühstück für die Mitglieder des Konvents und für Hausgäste zubereitet, danach wird mit den Vorbereitungen für das Mittagessen begonnen. Auch Veranstaltungen, die im Stift Melk stattfinden, werden von der Stiftsküche kulinarisch betreut. Es gibt täglich zwei Menüs zur Auswahl, davon ein vegetarisches.

Dass auch mit Leib und Seele gekocht wird, zeigt ein Blick in die Küche und in die Kochtöpfe. „So wie die Aufstriche selbst gemacht werden, so werden auch alle Geburtstags- oder Namenstagstorten übers Jahr oder die Bäckerei jetzt im Advent selbst gebacken“, erzählt Pater Andreas.

Gerade zur Weihnachtszeit gehört gutes Essen für viele Menschen dazu. Und was kommt heuer im Stift zu Weihnachten auf den Tisch? „Geschmorte Rinderbackerl und ein Vanillekipferlparfait wird aufgetischt“, verrät Küchenchefin Sulzer.