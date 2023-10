Sicherheitstag an der Ybbser Donaulände

Foto: Franz Crepaz für: NOE erstellt am: 13.10.2023 am Foto: FF Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Jaunecker mit Schüler bei einem Einsatzauto Thema: Ybbs organisierte einen großen Sicherheitstag: Beim diesjährigen SICHERHEITSTAG 2023 in Ybbs an der Donau, den STR Ernst Simmer bestens organisiert hatte, gab es eine große Leistungsschau aller Zivilschutz- und Blaulichtorganisationen, sowie des Bundesheeres, mit jeder Menge Information, Prävention und Bürgerservice. Mit dabei u.a. Hubschrauber der Flugpolizei und des Bundesheeres, Einsatzboote der Schifffahrtsaufsicht, der Wasserrettung und vieles mehr. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen die Möglichkeiten wahrnahmen, sich über Sicherheit zu informieren so Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Für Unterhaltung sorgte die Militärmusik des Militärkommandos NÖ und Wendi s Böhmische Blasmusik aus dem Burgenland.

Foto: Franz Crepaz für: NOE erstellt am: 13.10.2023 am Foto: FF Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Jaunecker mit Schüler bei einem Einsatzauto Thema: Ybbs organisierte einen großen Sicherheitstag: Beim diesjährigen SICHERHEITSTAG 2023 in Ybbs an der Donau, den STR Ernst Simmer bestens organisiert hatte, gab es eine große Leistungsschau aller Zivilschutz- und Blaulichtorganisationen, sowie des Bundesheeres, mit jeder Menge Information, Prävention und Bürgerservice. Mit dabei u.a. Hubschrauber der Flugpolizei und des Bundesheeres, Einsatzboote der Schifffahrtsaufsicht, der Wasserrettung und vieles mehr. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen die Möglichkeiten wahrnahmen, sich über Sicherheit zu informieren so Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Für Unterhaltung sorgte die Militärmusik des Militärkommandos NÖ und Wendi s Böhmische Blasmusik aus dem Burgenland.

Foto: Franz Crepaz für: NOE erstellt am: 13.10.2023 am Foto: FF Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Jaunecker mit Schülerin Emma bei einem Einsatzauto Thema: Ybbs organisierte einen großen Sicherheitstag: Beim diesjährigen SICHERHEITSTAG 2023 in Ybbs an der Donau, den STR Ernst Simmer bestens organisiert hatte, gab es eine große Leistungsschau aller Zivilschutz- und Blaulichtorganisationen, sowie des Bundesheeres, mit jeder Menge Information, Prävention und Bürgerservice. Mit dabei u.a. Hubschrauber der Flugpolizei und des Bundesheeres, Einsatzboote der Schifffahrtsaufsicht, der Wasserrettung und vieles mehr. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen die Möglichkeiten wahrnahmen, sich über Sicherheit zu informieren so Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Für Unterhaltung sorgte die Militärmusik des Militärkommandos NÖ und Wendi s Böhmische Blasmusik aus dem Burgenland.

Foto: Franz Crepaz für: NOE erstellt am: 13.10.2023 am Foto: auch eine Crew von Notruf 144 mit Philipp Gutlederer war vor Ort Thema: Ybbs organisierte einen großen Sicherheitstag: Beim diesjährigen SICHERHEITSTAG 2023 in Ybbs an der Donau, den STR Ernst Simmer bestens organisiert hatte, gab es eine große Leistungsschau aller Zivilschutz- und Blaulichtorganisationen, sowie des Bundesheeres, mit jeder Menge Information, Prävention und Bürgerservice. Mit dabei u.a. Hubschrauber der Flugpolizei und des Bundesheeres, Einsatzboote der Schifffahrtsaufsicht, der Wasserrettung und vieles mehr. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen die Möglichkeiten wahrnahmen, sich über Sicherheit zu informieren so Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Für Unterhaltung sorgte die Militärmusik des Militärkommandos NÖ und Wendi s Böhmische Blasmusik aus dem Burgenland.

Foto: Franz Crepaz für: NOE erstellt am: 13.10.2023 am Foto: auch eine Crew von Notruf 144 mit Philipp Gutlederer war vor Ort Thema: Ybbs organisierte einen großen Sicherheitstag: Beim diesjährigen SICHERHEITSTAG 2023 in Ybbs an der Donau, den STR Ernst Simmer bestens organisiert hatte, gab es eine große Leistungsschau aller Zivilschutz- und Blaulichtorganisationen, sowie des Bundesheeres, mit jeder Menge Information, Prävention und Bürgerservice. Mit dabei u.a. Hubschrauber der Flugpolizei und des Bundesheeres, Einsatzboote der Schifffahrtsaufsicht, der Wasserrettung und vieles mehr. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen die Möglichkeiten wahrnahmen, sich über Sicherheit zu informieren so Bürgermeisterin Ulrike Schachner. Für Unterhaltung sorgte die Militärmusik des Militärkommandos NÖ und Wendi s Böhmische Blasmusik aus dem Burgenland.