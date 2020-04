Ein kurioser Einbruch beschäftigt die Polizeibeamten: Ein unbekannter Täter drang am Osterwochenende in die Burgruine Aggstein in Schönbühel-Aggsbach ein. Über einen Seiteneingang gelang der Einbrecher in die Burg. "Wir hatten eine schwere Eisenkette vor das Tor gehängt. Doch diese schnitt er mit einem Bolzenschneider durch", berichtet Eventmanagerin Christine Jäger.

Weiters hat der Unbekannte die Eisentür, welche hinter dem Tor ist, aufgezwängt. Besonders mysteriös ist, dass nichts aus der Burg gestohlen wurde. "Der Shop blieb völlig unberührt, auch die Taverne. Und es ist auch nichts beschädigt worden", erklärt Jäger. Witziges Detail am Rande: Er hatte auch die Schrauben, mit welchen die Tür befestigt war, fein säuberlich in einen Mauervorsprung neben den Eingang gelegt. Doch was der Täter eigentlich auf der Burg wollte, bleibt ein Rätsel. "Immerhin hatte er sich die Mühe gemacht, in die mittelalterliche Festung einzudringen - das ist ihm gelungen", sagt Jäger ab. "Vielleicht ging es ihm nur um den Kick, eine Burg zu stürmen oder die Ruine war ihm schon zu lange geschlossen", lächelt die Eventmanagerin.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es noch: Ein Überwachungskamera, die auf den Eingang gerichtet ist, wird noch ausgewertet. "Eventuell lässt sich da jemand erkennen", schließt Jäger an.