Mein Weg zur Zentralmatura

Es war im zweiten Halbjahr, der fünften Klasse, als Corona kam. Ab da hieß es − abgeschottet von Mitschülerinnen und Mitschülern − Arbeitsaufträge von zu Hause zu erledigen. In der Sechsten war es ein Hin und Her zwischen Distance Learning und Schule mit Maske. Die Lehrkräfte haben ihr Bestes gegeben, um es uns so einfach als möglich zu gestalten. Dennoch lässt sich nicht abstreiten, dass Lehrstoff verloren gegangen ist − daheim wird anders gearbeitet als in der Schule.

In der Achten wurde es nun stressiger. Dadurch, dass Tests wie Schularbeiten ausgefallen sind, hat man den Stoff weniger gut verarbeitet. Gut ist, dass die Zentralmatura nicht mehr nur eine einzige Momentaufnahme ist, sondern die Leistungen des Schuljahres mitzählen. Das macht Sinn und dafür sind wir Schüler dankbar. Ob die Matura den gleichen Stellenwert hat? Dass es nahezu bei jeder Uni wie FH noch eine zusätzliche Aufnahmeprüfung gibt, macht mir Bedenken.

