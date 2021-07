Melk ist eine Stadt der kurzen Wege. Und ideal dafür geschaffen, öfter mal zu Fuß einkaufen zu gehen oder mit dem Fahrrad die Einkäufe nach Hause zu fahren. Wer an der Aktion „Einkaufen mit Fahrrad und zu Fuß“ teilnimmt, wird dafür zusätzlich belohnt und kann viele attraktive Preise gewinnen.

„Je mehr Menschen ihre Wege zu Fuß und per Fahrrad statt per Auto erledigen, umso höher ist die Lebensqualität in Melk.“ Christian Höller

„Je mehr Menschen ihre Wege zu Fuß und per Fahrrad statt per Auto erledigen, umso höher ist die Lebensqualität in Melk. Das unterstützen wir mit dieser Aktion und belohnen das mit schönen Preisen – Hauptpreis ist ein Fahrrad“, erzählt Christian Höller von der Radlobby Melk.

Der Radlpass kann im Bürgerservice des Rathauses oder bei den teilnehmenden Betrieben abgeholt werden. Neben den Zunftzeichen-Betrieben der Innenstadt nehmen an der Aktion auch die Tischlerei, die Stadtbücherei und das Wachaubad teil.

„Radfahrer und Fußgänger sind treue Kunden. “ Ilse Kossarz

„Radfahrer und Fußgänger sind treue Kunden. Unabhängig von Parkplatzsuche und Parkgebühr, stärken sie den Einzelhandel in der schönen Melker Innenstadt und die Kaufkraft bleibt in der eigenen Gemeinde“, erklärt Zunftzeichen-Obfrau Ilse Kossarz. Wer zwölf Stempel in seinem Pass hat, nimmt an der Verlosung beim Herbstfest des Zunftzeichens am 11. September teil.