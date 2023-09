Tor zur Wachau feiert den „50er“

Die Melker Donaubrücke verbindet die linke und die rechte Donauseite am Eingang und als Tor zur Wachau. Anlässlich der Eröffnung im Jahre 1973 begehen die Stadtgemeinde Melk sowie die Marktgemeinde Emmersdorf einen gemeinsamen Festakt, in Kooperation mit Brandner Schifffahrt auf der MS Austria sowie anschließend auf beiden Donauseiten einen Tag für die ganze Familie am Samstag, 23. September 2023. Der offizielle Festakt steigt um zehn Uhr am Schiff, der Einstieg ist ab 09.30 Uhr bei der Donaustation 9A möglich. Im Anschluss wird zu weiterem Programm am Melker Hafenspitz sowie im Emmersdorfer Seegarten/Rollfährenplatz eingeladen.