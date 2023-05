Das Mittelalter ist zu Gast im Texingtal

Endlich ist es wieder so weit: Das Mittelalterfest kommt wieder in den Bezirk. Der Mittelaltermarkt auf der Burg Plankenstein steigt am kommenden Wochenende vom 18. bis 21. Mai. Dabei wartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musikern, Akrobaten, Gauklern, Schaukämpfen, Tuchakrobatik, Reitvorführungen und eine Feuershow.

