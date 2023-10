Dollfuß-Museum: Warum es aufgelöst wird - und wie es jetzt weitergeht

Das Konzept mit dem Titel „Raum schaffen“. Das umstrittene Museum rund um den ehemaligen Bundeskanzler Engelbert Dollfuß wird, das ist seit der Konzeptpräsentation am vergangenen Freitag klar, definitiv nicht nur entstaubt. Es wird komplett durchleuchtet – und über die Jahre Stück für Stück aufgearbeitet und aufgelöst.

Das klassische Museumskonzept wird dabei umgekehrt, anstelle der Erstellung einer Sammlung wird eine aufgelöst. Dieser Prozess erstreckt sich über mehrere Jahre, gemeinsam mit drei Personengruppen – Erwachsenen aus der Region, Schülerinnen und Schülern sowie Personen aus dem künstlerischen und wissenschaftlichen Umfeld – wird „Raum geschaffen“. So lautet auch der Name des Konzeptes, verfasst von Kuratorin Johanna Zechner und den beiden Kuratoren Christian Rabl und Remigio Gazzari. Die Ausstellungsobjekte, rund 200 an der Zahl, werden entnommen und analysiert, ehe sie an Museen, Archive und zeitgeschichtliche Institutionen übergeben oder an Leihgeberinnen und Leihgeber retourniert werden. Dadurch entstehen sukzessive Lücken im Museum, die einerseits mit temporären Ausstellungen oder Kunstprojekten zu jährlichen Schwerpunktthemen gefüllt werden, andererseits einfach Lücken bleiben. Am Ende des Prozesses, 2028, werde das Geburtshaus Dollfuß', in dem 1998 die umstrittene Ausstellung eröffnet wurde, leer stehen. Zudem sind mehrere Veranstaltungen wie Kinovorführungen, Vorträge und Exkursionen geplant. Dieses Programm soll teilweise im Geburtshaus stattfinden, teilweise an anderen Orten. Aufgesperrt werde das Museum nur mehr für Besuche mit Begleitung von Expertinnen und Experten. Bereits im Frühjahr 2024 startet das Projekt, ab Mai sind mehrere Öffnungstage vorgesehen, an denen das Museum besucht werden kann.

2028 endet auch der aktuelle Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Texingtal und der Familie Dollfuß über das alte Bauernhäuschen – in dem Engelbert Dollfuß selbst übrigens nur drei Monate nach seiner Geburt lebte. Foto: Beringer

Warum das bestehende Museum aufgelöst wird. Bereits im September gelang der Begriff „konstruktives Auflösen“ aus dem Konzept an die Öffentlichkeit. Daraufhin wurde abermals Kritik laut, man wolle durch die Neukonzeptionierung Dollfuß „auslöschen“ – Stichwort „Cancel Culture“. Dem widerspricht das Projektteam mit mehreren Punkten. Erstens werde durch das Projekt das Museum nicht sang- und klanglos geschlossen. Zweitens sei das Geburtshaus selbst baufällig, Kurator Christian Rabl berichtete etwa von Holzwurm, Schimmel und Hausschwamm. Eine Neugestaltung vor Ort wäre demnach ein teures Unterfangen. Drittens wäre deshalb das Bauernhäuschen auch nicht als Ausstellungsort geeignet, es ist zudem weder barrierefrei noch ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Und immerhin ist es das Geburtshaus von Dollfuß – ein Ort, der von sich aus „aufgeladen“ ist.

Rabl führte dazu aus: An der Hausfassade ist eine Gedenktafel aus 1934 – also dem Jahr, in dem Dollfuß von den Nazis ermordet wurde – angebracht, deren Inschrift „Geburtshaus des großen Bundeskanzlers und Erneuerers Österreichs Dr. Engelbert Dollfuß“ lautet. „Es stellt sich die Frage, wie man mit einem Geburtshaus umgeht. Die Erinnerungskultur rund um Dollfuß ist heute ambivalent, das Haus wurde auch als Pilgerstätte genutzt“, sagt Kurator Remigio Gazzari. Das Geburtshaus als Ort der Huldigung – davon habe sich das Museum laut Gazzari „nie wirklich lösen“ können. Die unkritische Tafel an der grünen Fassade sowie die fehlende, kritische Auseinandersetzung in der Ausstellung selbst zeigte sich beim NÖN-Lokalaugenschein im April.

Mit dem Konzept wolle man das Museum nicht „einfach durch Kontextualisierung entschärfen“, sondern sich mit der Geschichte intensiv auseinandersetzen. Dass die Exponate in andere Institutionen wandern, ist für Kuratorin Johanna Zechner eine Chance: „Die Objekte verschwinden nicht, sie werden woanders in einem neuen Kontext präsentiert.“ Die „Biografie Dollfuß' mag in Texingtal begonnen haben“, aber der nationale Kontext sei wichtig.

An der Hausfassade ist eine Gedenktafel aus 1934 – also dem Jahr, in dem Dollfuß von den Nazis ermordet wurde – angebracht, deren Inschrift „Geburtshaus des großen Bundeskanzlers und Erneuerers Österreichs Dr. Engelbert Dollfuß“ lautet. Foto: NÖN, Denise Schweiger

Was kostet's? Projektleiter Alexander Hauer rechnet mit rund 50.000 Euro pro Jahr. Man sei aber in „guten Gesprächen“ mit diversen Förderstellen. Die Gemeinde Texingtal werde sich ebenso beteiligen.

Das sagt die Enkelin Dollfuß'. „Versprochen wurde eine Neukonzeption des Museums. Stattdessen soll es jetzt in einem jahrelangen Prozess aufgelöst werden – unter dem ironischen Motto 'Raum schaffen' – also: wegräumen!“ Claudia Tancsits, Historikerin und Enkelin von Dollfuß, ist mit dem präsentierten Konzept ganz und gar nicht zufrieden. Viele Leihgaben und auch die Liegenschaft in Texingtal selbst sind übrigens in Familienbesitz. „Diese Pläne und dieses Motto sehe ich als eine Verhöhnung für viele Menschen, die – wie ich – das Museum geschätzt und gerne besucht haben, aber besonders auch für alle, die ehrenamtlich in ihrer Freizeit den Museumsbetrieb mehr als 20 Jahre lang möglich gemacht haben.“ Sie hat an zwei Info-Veranstaltungen zum Thema teilgenommen und mittlerweile den Eindruck, dass die Auflösung offenbar zu Beginn „beschlossene Sache“ war. „Es geht nicht nur um die Person Engelbert Dollfuß, die nach Meinung dieses Projektteams nur als Feindbild aufscheinen darf, während Dollfuß' Widerstand gegen den Nationalsozialismus verschwiegen werden soll. Es geht auch um die Rolle des Staates Österreich als Gegner des Nationalsozialismus“, sieht Tancsits darin eine „Verfälschung der österreichischen Geschichte“. Die Facetten von Engelbert Dollfuß waren in der Debatte um die Neukonzeptionierung des Museums immer wieder Thema.

„Dollfuß war ein Diktator“. Gemäß Aussagen in Medienberichten seien manche Dollfuß-Nachkommen grundsätzlich nicht gegen die Neugestaltung des Museums, Begriffe wie „Austrofaschismus“ oder „Diktator“ würde man aber nicht gelten lassen – damit würde eine „rote Linie“ überschritten werden. Darauf angesprochen halten Lucile Dreidemy und Ernst Langthaler, beide Teil des wissenschaftlichen Beirats des Projektes, dagegen. Langthaler: „Dollfuß war ein Diktator. Das ist ein Faktum.“ „Die Aufarbeitung war längst überfällig“, verweist Dreidemy, dass dieses Konzept für sie der „einzig gangbare Weg“ ist. Bei Kritik, dass das Projekt weitere Aspekte – wie etwa die Einflüsse der damaligen Außenpolitik auf Dollfuß' politisches Tun – ausspart, verwies Kuratorin Johanna Zechner auf die Jahresschwerpunkte, die eine umfassende Aufarbeitung zulassen werden.

Besonders der letzte Raum des „Dollfuß-Museums“ wird kritisiert. Neben „Dollfuß-Merchandise“ wie Häferl und Gläser ist dort etwa auch eine Totenmaske mit dem Spruch „Du bist für uns nicht tot“ ausgestellt – ohne weiteren Kontext. Die gelbe Tafel wurde vom Verein „MERKwürdig dazugelehnt. Foto: NÖN, Denise Schweiger

Die Gemeinde Texingtal: Nach Kritik eine entschlossene Auftraggeberin. Texingtals ÖVP-Bürgermeister Günther Pfeiffer verwies darauf, dass „die Gemeinde hinter dem Konzept steht“. Das „Dollfuß-Museum“ sei ein Thema im Ort, allerdings ein „für den Großteil der Bevölkerung untergeordnetes“. Kritik am „Dollfuß-Museum“ gab's in der Vergangenheit immer wieder, so richtig laut wurde sie aber erst, als Gerhard Karner, damaliger ÖVP-Bürgermeister Texingtals, im Dezember 2021 zum Innenminister ernannt wurde. „Die Gemeinde stellt sich ihrer geschichtlichen Verantwortung“, betonte sein Ortschef-Nachfolger Günther Pfeiffer.

2028 – und dann? „Es wäre unseriös, jetzt schon zu sagen, was 2028 passiert“, sagte Pfeiffer. Der gesamte Prozess sei ergebnisoffen: Die Erfahrungen daraus sollen 2026 in einem Zwischenbericht verarbeitet werden. Und danach soll in weiterer Folge darüber reflektiert werden, wie es „bis 2028 und darüber hinaus“ weitergehen wird. 2028 endet jedenfalls auch der aktuelle Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Texingtal und der Familie Dollfuß über das alte Bauernhäuschen – in dem Engelbert Dollfuß selbst übrigens nur drei Monate lebte. „Uns ist wichtiger, was in den nächsten fünf Jahren passiert, als das, was nach 2028 kommt“, kommentierte Kuratorin Johanna Zechner die Frage.