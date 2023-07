Jungbunzlauer-Pläne: Das bedeutet die Entscheidung des Höchstgerichts

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs – mit Knalleffekt. Am Dienstag der Vorwoche ließ der Verwaltungsgerichtshof die Bombe platzen. Das Höchstgericht hat die vom Bundesverwaltungsgericht bestätigte UVP-Genehmigung für die geplante Zitronensäurefabrik der Firma Jungbunzlauer im Bezirk Melk (Leiben, Zelking-Matzleinsdorf) aufgehoben. Begründet wird dies damit, dass den Beschwerdeführern – Privatpersonen, die ihre Nachbarrechte einfordern – zu wenig Gehör geschenkt wurde. Das Bundesverwaltungsgericht habe es laut der Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs unterlassen, „sich mit dem Vorbringen der revisionswerbenden Parteien inhaltlich auseinanderzusetzen und dazu ein Ermittlungsverfahren durchzuführen“. Die Begründung des Bundesverwaltungsgerichts sei mangelhaft. Explizit kritisiert wurde auch das Ausbleiben einer mündlichen Verhandlung – die muss nun auch nachgeholt werden, das Verfahren ist also wieder am Bundesverwaltungsgericht anhängig. Sprich: Zurück zur zweiten Instanz, das Land NÖ war die erste.

Das sagt das Bundesverwaltungsgericht. Warum die mündliche Verhandlung ausblieb? Weil „der zuständige Senat der Ansicht war, dass von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden könne, weil der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit den Beschwerden als geklärt anzusehen sei“, wie ein Sprecher auf Anfrage erläutert. „Die Akten lassen dann erkennen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, wenn von vornherein absehbar ist, dass die mündliche Erörterung nichts zur Ermittlung der materiellen Wahrheit beitragen kann, wenn also die Voraussetzungen hinsichtlich der Klärung des Sachverhalts gegeben sind – und auch keine Rechtsfragen aufgeworfen werden, für die eine mündliche Verhandlung erforderlich wäre“, erläutert er. Einfach gesagt: Für das Bundesverwaltungsgericht war die Sache bereits in der ersten Instanz geklärt worden. Das sah der Verwaltungsgerichtshof anders.

„Ritterlicher“ Jubel. Endlich Gerechtigkeit!“ sagt Barbara Gasner. Die Leibenerin ist Obfrau-Stellvertreterin der „Ritter der Au“ – jener Bürgerinitiative, die sich formierte, als die Werkspläne publik wurden. „Ich hatte Gänsehaut, als ich die Info erhalten habe“, sagt Gasner, die auch teil des Grünen-Landesvorstands ist. Seitens der Rechtsvertretung der „Ritter“, der Wiener Rechtsanwaltskanzlei List, wurde eine Stellungnahme veröffentlich: „Unser Sieg vor dem Verwaltungsgerichtshof ist ein bedeutender Erfolg für alle Menschen, die sich für den Umweltschutz einsetzen.“

Jungbunzlauer hält am Projekt fest. Für die Firma Jungbunzlauer kam die Aufhebung der Genehmigung „überraschend“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Angesichts der mündlichen Verhandlung gibt man sich seitens der Firma gelassen. Diese Verhandlung werde „nichts am Ergebnis des Verfahrens ändern“: „Nämlich, dass das Vorhaben umweltverträglich und genehmigungsfähig ist.“ „Jungbunzlauer wird das Bundesverwaltungsgericht bei der Sanierung des Verfahrensfehlers vollinhaltlich unterstützen und an der Projektumsetzung festhalten“, heißt es abschließend.

Und wie geht's jetzt weiter? Wie schon erwähnt: Eine mündliche Verhandlung folgt. Beobachterinnen und Beobachter der „Causa Jungbunzlauer“ erinnern sich an jene mündliche Erörterung der UVP-Verhandlung in der Messe Wieselburg im Oktober 2020. Auch Verhandlungen am Bundesverwaltungsgericht sind öffentlich. Ein Verhandlungstermin stehe derzeit noch nicht fest, heißt es auf Anfrage. Je nachdem, was dabei herauskommt, steht danach allen Parteien wieder der Schritt zum Höchstgericht, dem Verwaltungsgerichtshof, offen.