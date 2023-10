Großes Blaulichtaufgebot herrscht derzeit in der Bezirkshauptstadt Melk. In einer Wohnsiedlung in der Nähe des Melker Schuberth-Stadion soll ein bislang unbekannter Täter Personen mit einer Waffe bedroht und sich im Anschluss in einem Haus verschanzt haben.

Seitens der Polizei hält man sich aufgrund des laufenden Einsatzes bedeckt. Aktuell wird nur ein Einsatz in der besagten Wohngegend bestätigt.