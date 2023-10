Erneut Feuer in Wörth: Explodierter Akku als mögliche Brandursache

Kurz nach der wöchentlichen Sirenenprobe am vergangenen Samstag heulten die Sirenen im Raum Pöchlarn gleich noch einmal: Brandeinsatz in der Entsorgungsanlage in Wörth – schon wieder.

Erst im April hatte ein Müllhaufen in einer Halle Feuer gefangen. Und auch 2014 entstand ein Brand in zwei Hallen, 2008 richtete ein Großbrand einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro an. „Und zuletzt fing auch wieder ein Müllfahrzeug Feuer. Das kommt leider immer wieder vor“, sagt Johannes Kadla vom GVU im Bezirk. Die Brandursache vom jüngsten Feuer in Wörth ist aktuell noch unklar, Kadla hat aber einen Verdacht: Es könnte wieder einmal ein Lithium-Ionen-Akku gewesen sein.

Mittlerweile werden in allen möglichen Geräten Akkus eingebaut, etwa in blinkende Kinderschuhe. Viele sind auch nicht mehr ausbaubar, man denke an Handys oder andere Elektrogeräte. Bei Beschädigung, Überladung oder Überhitzung laufen die Zellen im Akku heiß – und im schlimmsten Fall kommt’s zur Explosion. „Das ist eine extrem hagliche Geschichte. Die Akkus brennen irrsinnig schnell – und auch irrsinnig heiß“, verweist Kadla darauf, dass auch andere Entsorgungsunternehmen mit solchen Situationen kämpfen.

Achtung: Akku-Geräte gehören nicht in den Hausmüll

Zusätzlich erschwerend sei laut Kadla die Tatsache, dass auf den ersten Blick oft nicht ersichtlich ist, ob sich in den einzelnen Geräten ein Akku befindet. Dementsprechend schwer ist es daher auch, die Müllberge danach zu durchsuchen. „Das verursacht wirklich massivste Probleme“, betont Kadla. Umso wichtiger sei es, ein Bewusstsein für die „Gefahrenquelle Akku“ zu schaffen.

Geräte mit Akkus gehören auf gar keinen Fall in den Hausmüll – sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. „Etwa im Wertstoffsammelzentrum in Wörth – das war früher am selben Standort wie die Entsorgungsanlage, nun befindet es sich direkt neben der Caritas“, informiert Kadla. Weitere WSZ im Bezirk gibt’s in Gerolding (Dunkelsteinerwald), Guglberg (Kilb), Kemmelbach, Leiben, Persenbeug, Roggendorf (Loosdorf), Würnsdorf (Pöggstall), Ysper und Zinsenhof (Ruprechtshofen).