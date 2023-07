Ybbser Naherholungsgebiet: Oberleitner Teich künftig mit Seehäuser

Es war im Frühjahr des Vorsommers als Hans Luger den Oberleitner-Teich in Ybbs erwarb. Damals kündigte er an, sich ein Jahr Zeit zu nehmen, um in Ruhe ein Projekt zu entwickeln. Wichtig war ihm aber damals bereits, den Teich wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Neben einer Seennutzung für die Öffentlichkeit stand aber auch ein neuer Öko-Campingplatz im Raum.

Das Freizeitareal selbst gibt es seit dem Jahr 1973. 2011 übergab, nach 40 Jahren, Johanna Oberleitner den beliebten Teich, der mit Grundwasser gefüllt ist, an Ballonwirt Herbert Aigner und seinen Bruder Wolfgang aus Bodensdorf. Zwei Jahre später pachtete Alois Obernberger das Areal, das er anfangs nur für „Clubmitglieder“ und nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich machte.

Ganz öffentlich wird Luger den Teich auch künftig nicht machen, dies lassen die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen bezüglich öffentlicher Badeseen nicht zu. Fix ist aber, dass ab sofort Saisonkarten verkauft werden. Diese berechtigen exklusiven Zutritt zu Liegewiese und Teich. „Wir wollen eine sanfte Nutzung des Teichs und schauen jetzt einmal, wie das Angebot angenommen wird. Der Teich ist ein exklusives Plätzchen für die Erholung direkt in der Nähe“, erklärt Luger bei einem NÖN-Lokalaugenschein am Teich. Da die Nutzung als öffentlicher Badesee nicht möglich ist, wird es künftig auch keinen neuen Pächter für die Gastro geben.

Aufgrund der umliegenden Widmungen hat sich auch Lugners erste Idee nach einem Campingplatz zerschlagen, dafür lässt der Ybbser mit einer anderen Idee, mit der er sich gerade in der Projektphase befindet, aufhorchen. Gemeinsam mit der Baufirma Pöchhacker sollen in naher Zukunft acht Häuser am See entlang der Straßenseite mit Teichzugang entstehen. Die rund 50 Quadratmeter großen Häuser sind als Haupt- oder Zweitwohnsitz gedacht und verfügen auch über einen Keller. „Die Häuser werden direkt bei der Firma Pöchhacker gebaut und dann direkt zum See gebracht“, erklärt Luger. Dabei wird nicht nur regional geplant, sondern auch gebaut, wie Luger betont: „Wir bauen mit CLT-Platten der Firma Storaense. Mir sind die Qualität und das Ortsbild wichtig.“ Einzige Frage, die noch offen bleibt, ist der Kaufpreis. Dieser soll in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.