Bezirk Melk: Auf dem Eis durch den Lockdown gleiten

Nach der Corona-bedingt schweren Eislaufplatz-Saison im vergangenen Jahr rüsten sich die beiden Eislaufplatzbetreiber in Melk und St. Leonhard für einen abermals komplizierten Winter.

Bereits am Montag dieser Woche – und damit mitten im Lockdown – hat der Eislaufplatz Leonhofen seine Tore wieder geöffnet. Ein Zutritt ist nur nach 2G-Kontrolle und Registrierung möglich, zusätzlich gibt es Desinfektionsspender und auf dem 1.108 Quadratmeter umfassenden Eis dürfen sich gleichzeitig maximal 55 Personen befinden. Während des aktuellen Lockdowns besteht zudem ein Zwei-Meter-Abstand und eine FFP2-Masken-Pflicht – auch am Eis.

Anfang November hatten die Arbeiten für den Leonhofner Eislaufplatz begonnen. „Wir freuen uns sehr. Die Kinder warten schon, die Schulen fragen schon“, hebt der Eislaufplatz-Hauptverantwortliche Josef Motusz die Bedeutung der Anlage insbesondere für Kinder und Jugendliche hervor.

In Melk ist der Start in die Eislaufsaison laut Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) am 15. Dezember geplant.

Melker Eis wird derzeit produziert

Die Anlage für die Eisproduktion läuft bereits seit diesen Tagen. Damit ein befahrbares Eis vorhanden ist, benötigt es aber zumindest eine Woche. Laut dem zuständigen Stadtrat Anton Linsberger (ÖVP) gilt beim Eislaufen dann die aktuelle gesetzliche Bestimmung, derzeit die 2G-Regel. Insgesamt soll es drei Tageslaufzeiten zu jeweils zwei Stunden geben. Geprüft wird auch ein Online-Ticketingsystem.

„Wir wollen den Eislaufplatz öffnen. Dies muss aber so sicher als möglich passieren, weshalb wir uns an ein Corona-Präventionskonzept halten werden“, betont Linsberger. Wichtig sei ihm dabei vor allem, dass die kleinen Gäste die Möglichkeit auf eine Freizeitgestaltung haben.