Während der VP-Bürgermeister Walter Handl seine Polit-Kollegen ruhig und gelassen zur Versammlung begrüßte, brodelte es schon bei der SPÖ. Denn wie der Prüfungsausschuss unter der Führung von Anton Kern (SPÖ) aufdeckte, fehlten bei der Wasserrücklage 58.000 Euro, ebenso fehlte beim Abwasser Geld.

Bei der Debatte um den Rechnungsabschluss kochten dann die Emotionen hoch. „Warum befindet sich das Geld bei den allgemeinen Rücklagen, wo es für x-beliebige Dinge eingesetzt werden kann?“, fragte SP-Gemeinderat Egon Willhalm nach. Handl konterte: „Das Geld wurde bereits zurückgeführt. Es war nie weg, nur wollten wir nicht ins Minus gehen.“ Doch das wollte die SPÖ nicht hinnehmen.

Nach Anhebung landete Plus auf anderem Konto

Was den SP-Mandataren sauer aufstößt, ist, dass 2018 die Wassergebühren durch die ÖVP um 63 Prozent angehoben wurden und das Plus jetzt auf einem anderen Konto landete. „Zuerst Gebühren erhöhen, um sie dann ‚artfremd‘ einzusetzen, ist nicht im Sinne der SPÖ. Wir treten dafür ein, dass Abgaben zweckgebunden eingesetzt werden“, so der O-Ton der Opposition.

Und wie stark die SPÖ an dieser zu späten Umbuchung zweifelte, demonstrierte sie kurz vor der Abstimmung: Geschlossen verließ man den Raum. Allerdings nur für zehn Minuten. Nach Rücksprache mit Handl kamen die SPÖ-Gemeinderäte wieder zurück.

Der Gemeindechef zu dieser Aktion: „Für mich ist das politische Willkür. Wir haben diese Rücklagen für keine anderen Zwecke verwendet oder einfach dem ordentlichen Haushalt zugeführt. Es war lediglich ein buchhalterischer Fehler und es wurde sofort nachgebucht.“ Weiters merkt er an, dass er natürlich wisse, welche Projekte bezüglich Wasser anstehen.

SPÖ wollte Zeichen gegen Willkür setzen

Handl sei stolz, dass er ohne die Zustimmung der SPÖ die Gebührenerhöhung durchgeboxt hat. „So haben wir jetzt eine beachtliche Rücklage von 92.000 Euro am Konto“, freut sich der Ortschef.

Vier von fünf SP-Gemeinderäten enthielten sich gemeinsam mit den zwei FP-Mandataren ihrer Stimme. So wurde der Rechnungsabschluss mit sieben zu sechs abgesegnet.

„Mit unserer Aktion wollten wir aufzeigen, dass wir eine solche Vorgehensweise nicht akzeptieren“, rechtfertigt Willhalm die Unterbrechung.