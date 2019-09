Da staunen Wohnungssuchende nicht schlecht: Unter den vielen Häusern sowie Miet- und Eigentumswohnungen auf diversen Immobilienplattformen im Netz sticht die Annonce rund um das Schloss Rothenhof – vor allem preislich mit 1,3 Millionen Euro – stark heraus. Nicht viele können behaupten, in einem Schloss zu wohnen oder aufzuwachsen. Markus Rieder schon.

Als Vierjähriger zog er mit seiner Familie in das denkmalgeschützte Bauwerk. „Meine Geschwister und ich hatten hier eine fantastische Kindheit“, erinnert er sich. Früher war das Schloss ein Hotel, aus einigen Zimmern wurden Ferienwohnungen.

„Nicht jeden Tag wird ein Schloss verkauft“

Im Erdgeschoß befindet sich ein Restaurant. Die unterste Etage erstreckt sich auf 120 Quadratmeter, die beiden Stockwerke messen rund 220 Quadratmeter. Über 4.000 Quadratmeter ist alleine der Garten groß. „Es ist eine wunderschöne Anlage. Aber nach den vielen Jahren ist es jetzt Zeit für Veränderung“, erklärt Rieder, warum das Schloss nun zum Verkauf steht.

„Nicht jeden Tag wird ein Schloss verkauft“, lacht Immobilienmakler Roland Fonhauser. „Es ist das erste Schloss, dessen Verkauf ich betreue“, berichtet er. Interessenten gibt es laut ihm schon – doch bislang blieb es bei Besichtigungsterminen. „Ein Schloss ist keine Villa, so eine Immobilie spricht nicht jeden an. Rothenhof ist in einem Top-Zustand und besticht mit einem Blick auf das Stift Melk und die Donau.“