Ganz realisiert hat Anita Kronsteiner das alles noch nicht. Die Tochter von Emmersdorfs Ex-Bürgermeister Josef Kronsteiner (ÖVP) hat sich vor zwei Jahren an der International Business School Hult in London um einen Studienplatz beworben. Als einzige österreichische Studentin ihres Jahrgangs – 70 Studenten aus 43 verschiedenen Ländern – nahm sie im September 2018 ihr Studium an der Eliteuni auf.

In den vergangenen zwei Jahren tüftelte Kronsteiner gemeinsam mit vier weiteren Studienkollegen an einem Start-up-Unternehmen. Biotechnologieunternehmen sollten damit ihre Kosten um 50 Prozent reduzieren.

Bei der Abschlusspräsentation des Start-ups konnte sich die Durchstarterin mit ihrem Team gegen die weltweite Konkurrenz von anderen Studenten durchsetzen. Hult und Amazon-Marketing-Direktor Francesco Magini haben Kronsteiner und ihre Teammitglieder aus Großbritannien, Italien und Irland für ihre Einsendung zur Hult Business Challenge als „The Most Financially Viable Business“ ausgezeichnet.